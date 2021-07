Is Nederland te vroeg gaan versoepelen?

Het aantal coronabesmettingen stijgt sinds enkele dagen sneller en sneller. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend werden 5475 nieuwe besmettingen geregistreerd, een record sinds 14 mei, zo viel te lezen in De Telegraaf. Vrijdagochtend beslist het kabinet of de teugels weer worden aangetrokken en er strengere maatregelen moeten komen. En dat terwijl het er tot voor kort rooskleurig uitzag voor deze zomer.

Vanaf 26 juni werden de coronamaatregelen verder versoepeld. Vier dagen eerder dan gepland op de corona-routekaart mochten onder andere discotheken de deuren weer openen, konden festivals doorgaan en werd de mondkapjesplicht afgeschaft. Volledig gevaccineerden konden met een vaccinatiebewijs naar binnen en Testen voor Toegang zou ervoor moeten zorgen dat besmettingen bij niet-gevaccineerden op tijd werden geconstateerd.

Maar toch ging het mis. De besmettelijke deltaariant slaat nu ook in Nederland zijn slag. In verschillende steden braken afgelopen week coronabrandhaarden uit. In Den Haag raakten 50 studenten besmet na een feest, in Enschede testen 200 mensen positief na een avond in een discotheek en in Maastricht moesten vier cafés hun deuren sluiten na besmettingen onder het personeel.

Nu moet Nederland wellicht de gevolgen van de rap stijgende besmettingcijfers onder ogen zien: code rood hangt boven ons hoofd, wat vervelende consequenties kan hebben voor vakantiegangers. Had het kabinet moeten wachten met de versoepelingen?

Sommigen vinden van wel. Meer dan de helft van ondervraagde leden van vakbond CNV vindt dat het kabinet te snel heeft versoepeld. Dat bleek uit een onderzoek van de vakbond onder 1.500 werknemers met een vitaal beroep, als buschauffeurs, verpleegkundigen en supermarktpersoneel, zo valt te lezen in Metro.

Ook een aantal twitteraars stelt dat Nederland te vroeg heeft versoepeld in de strijd tegen corona.

