Zijn mondkapjes op scholen de beste remedie tegen corona?

Volgens Trouw loopt de spanning sindsdien op. „Leraren snauwen naar kinderen dat ze een mondkapje moeten opzetten, spreken hen in het beste geval aan op solidariteit met hun docenten, maar houden hen vervolgens ook verantwoordelijk voor het verspreiden van het coronavirus, en verslijten hen voor egoïst. ’Moet ik dood?’, ’Moet je oma straks ziek worden?’, zijn uitspraken die zowel leerlingen als collega-leraren in de lokalen horen.”

Volgens de krant klagen ouders bij het Meldpunt Mondkapjes dat ze middelbare scholieren te jong vinden om hen op deze manier verantwoordelijk te houden voor de verspreiding van het virus. „Het zaait angst en levert kinderen ongezonde stress op. Een sfeer waarbij je kunt worden weggestuurd als je geen mondkapje draagt, er scherpe briefjes op de muur hangen over de draagplicht of kinderen zonder kapje in een apart lokaal zonder docent worden gezet, komt op sommige leerlingen en docenten agressief over.”

Vanaf 1 december geldt er wettelijke verplichting met een boetebeding van 95 euro. Dat betekent dus dat leerlingen een boete kan worden opgelegd als ze geen mondkapje op school dragen. Het is waarschijnlijker dat veel scholen deze leerlingen de toegang tot de lessen zullen ontzeggen.

