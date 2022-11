’Ik bleef maar zeggen: reken er nou maar niet op dat je wint’

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Yara Hooglugt Kopieer naar clipboard

„Ze was enorm vermagerd, het was ineens heel hard gegaan.” Ⓒ Esmée Franken

In 2020 werd Denise Speelman (25) Miss Nederland. Dé bevestiging dat ze goed is zoals ze is. Haar zus Cheryl Speelman (30) vertelt over de eetstoornis die Denise in de jaren ervoor overwon. „Denise is zacht, lief, hardwerkend en ambitieus, maar haar onzekerheid heeft haar lange tijd beperkt.”