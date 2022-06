’Hoewel ik binnen Nederland verkaste, kwam ik in een totaal andere wereld terecht’

Brabant

„Nooit zou ik uit Brabant weggaan, riep ik altijd heel hard. Al mijn vrienden en familie woonden er, er was nog nooit iemand vertrokken. En wat zou ik zonder de Brabantse gezelligheid moeten? En toch veranderde negentien jaar geleden tijdens een avond stappen, net over de provinciegrens, alles. Ik keek de knappe portier van de discotheek recht in zijn ogen aan en was direct verkocht. Dat gevoel had ik nooit eerder gehad. ’Die moet ik hebben,’ zei ik nog tegen mijn vriendin, maar ik durfde niet op hem af te stappen. Dat kwam pas later. Mijn openingszin? ’Wat ben jij een lekker ding!’ Ik vind dat nog steeds stoer van mezelf, haha.

Thuiskomen

Voor Luc verhuisde ik naar het Zeeuwse IJzendijke, daar had hij een prachtig huis. Hoewel ik binnen Nederland verkaste, kwam ik toch in een totaal andere wereld terecht. Er was daar nergens een verkeerslicht te bekennen, zo rustig, overal natuur en de zee vlakbij. Voor een ander voelt dat misschien als een cultuurshock, voor mij was het thuiskomen. Heel gek, want ik was er nooit eerder geweest.

Strand

Dat vakantiegevoel ervaar ik nog steeds: in tien minuten sta ik onderaan de dijk, in twintig zit ik met mijn billen in het zand van Breskens strand. Mijn werk als vertegenwoordiger ruilde ik in en begon een B&B. Mijn gasten probeer ik net zo enthousiast voor het Zeeuwse leven te maken – dat rustig en relaxed is – in onze slaapstudio’s. Een moeilijke periode was het door corona zeker, maar des te fijner om nu weer aan de slag te kunnen.

Ik geniet enorm van het kunnen zorgen en mensen een vakantiegevoel geven. Ik zie mezelf hier nooit meer vertrekken. Volgens Luc ben ik inmiddels een echte Zeeuw, met Zeeuwse vrienden en zelfs Zeeuwse sieraden/knopen in de kast. Alleen die Brabantse tongval hè... die blijft.”

„Mijn knappe sportieve zonen. Links Branco (11), rechts Luca (16).” Ⓒ Eigen beeld

Meer over Angela

1 „Dit ben ik: 43 jaar, half Indisch, moeder van twee kinderen en verloofd. Gek op koken en kickboxen.”

2 „Mijn tweede studio deluxe, compleet met aparte badkamer, airco, luxe keuken, privétuin, privéparking, in- en uitgang.”

3 „We hebben hier prachtige wandel- en fietsroutes.”

5 „Samen met mijn partner Luc voor wie ik naar Zeeland ben gekomen!”

6 „Badplaats Breskens, op nog geen tien minuten rijden bij ons vandaan.”

Kijk voor meer informatie op: @slapenbijdezeeuwselala