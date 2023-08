Daghoroscoop 3 augustus - Stier: Doe wat gedaan moet worden!

VANDAAG JARIG

Met de liefde in jouw leven zal het voorspoedig gaan nu Saturnus dit huis van jouw horoscoop heeft verlaten. Hij was nogal een lastpak de laatste jaren en veroorzaakte niet alleen stress. Met Uranus als de planeet die jouw liefdeleven sinds maart begeleidt gaat het veel beter en volgend jaar nóg beter.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Praat eens wat uitvoeriger met mensen die je regelmatig ziet maar met wie je nooit van gedachten wisselt. Pak een huiselijk probleem aan, naarmate je langer wacht zal het moeilijker op te lossen zijn. Schakel deskundige hulp in.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Doe wat gedaan moet worden, liefst lang voordat het klaar moet zijn. Jij komt in de kou te staan als je bepaalde realiteiten niet onder ogen ziet. Je bevindt je nu in de juiste positie om leiding te geven. Bedenk een verrassing voor jouw dierbaarste.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Iemand kan je benaderen met een zakelijk voorstel en op een snel besluit aandringen. Laat je niet dwingen en vraag bedenktijd. Gun jezelf de rest van de week om jouw gedachten te ordenen. Ga eten met vrienden en op tijd naar bed.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Er kan jou een baan of tijdelijk werk worden aangeboden als je op dit moment zonder broodwinning zit. Hoewel het werk misschien niet trekt zul je het waarschijnlijk leuker vinden dan je denkt. Vergeet iemands verjaardag niet.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

In zaken is vooral geduld geboden. Stel vragen als jij denkt dat iets niet klopt. Zelfs mensen die altijd op alles een antwoord hebben kunnen het vandaag bij het verkeerde eind hebben. Beteugel jouw optimisme in financieel opzicht.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Jij zult de tanden op elkaar moeten zetten als je vandaag iets tot stand wilt brengen. Probeer je over jouw rusteloosheid heen te zetten. Ontwikkelingen achter de schermen kunnen grote invloed hebben op gebeurtenissen later dit jaar.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Een gunstige dag voor vriendschappen. Op het werk zul je weinig te duchten hebben en kun je zonder te aarzelen een belangrijk besluit nemen. Iemand uit het verleden kan verschijnen en de reünie zal jullie beiden goed bevallen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Een gunstige dag om er op uit te gaan, misschien kun je afspreken met een vriend(in). Een plan dat jij aan het voorbereiden bent begint vaste vorm aan te nemen. Houd er wel rekening mee dat iemand een belofte kan vergeten.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Let goed op jouw eigendommen en gooi geen geld over de balk. Doe je huis op slot en houd jouw portemonnee en aankopen in de gaten. Je bent energiek en dat kan jou ertoe verleiden te veel te beloven. Wees zuinig op jezelf.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Hoe onplezierig het ook is om met lastige mensen om te gaan, je kunt er veel van opsteken over jouw eigen motivatie. Gesprekken kunnen lucratief verlopen en het gewenste resultaat opleveren als je goed onderhandelt.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Een liefdesrelatie met hobbels en kuilen begint te stabiliseren. Als jij je zorgen maakte of twijfelde, zul je vanaf nu zekerheid hebben. Stribbel niet te lang tegen als concessies onvermijdelijk zijn. Jij wint als je eerlijk blijft.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Wees niet teleurgesteld als je op deze vredige dag minder bereikt dan verwacht. Een verkeerd begin kan de toon zetten. De ene mens kan jouw loftrompet blazen terwijl de ander op wraak zint. Iemand kan je onverwacht een plezier doen.

