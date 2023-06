De Stiefmoeder: ’Leroy brengt me naar boven, omdat ik niet meer op mijn benen kan staan’

In de vorige aflevering bleek de knappe ober die Sanne thuisbracht een creep te zijn en trof ze bij thuiskomst een verrassing aan.

Zaterdag

Mike loopt ongemakkelijk naar ons toe, drukt de telefoon in mijn handen en weet niet hoe snel hij zich weer uit de voeten moet maken. Leroy fronst en kijkt me indringend aan. ‘Moet je me iets vertellen?’ Ik schud hard van nee en dan komen ze weer, de waterlanders. Snikkend vertel ik over mijn avond. Over het dessert met het vuurwerkje, de harde regen en de taxi die niet kwam opdagen. En over Mike, die heel galant aanbood me naar huis te brengen maar zich gedroeg als een klootzak toen ik niet inging op zijn avances. Leroys gezicht betrekt. Even ben ik bang dat hij boos is op mij, maar dan beent hij met grote passen naar de zwarte auto, die nog steeds op dezelfde plek geparkeerd staat. Hard slaat hij op het dak. Van schrik laat Mike de sigaret die tussen zijn lippen hing vallen. ‘Jezus man, what the f*ck?’ Leroy leunt iets voorover zodat hij Mike kan aankijken. ‘Vriend, ik ga je dit één keer uitleggen. Dit is míjn meisje. En niemand behandelt haar respectloos. Niemand. Duidelijk?’ Mike knikt angstig en start snel zijn auto.’Met gierende banden rijdt hij de straat uit. Ik ben pertinent tegen geweld, maar deze beschermende kant van Leroy vind ik héél aantrekkelijk.

Even later schenk ik voor ons allebei een drankje in en nemen we plaats op de loungeset in de tuin. ‘Het is mijn schuld dat jij een rotavond hebt gehad. En dat je moest meerijden met die klootzak. In plaats van weg te stormen, had ik jou moeten meenemen of op zijn minst thuis moeten afzetten. Mag ik het goed maken?’ Zonder verder iets te zeggen, knik ik en kijk ik toe hoe Leroy zich op zijn knieën laat zakken en mijn jurkje omhoog stroopt. Als zijn hoofd tussen mijn benen verdwijnt, kijk ik heel even zenuwachtig naar de ramen van de buren, maar het is inmiddels dik na twaalven en alles is pikkedonker. Met mijn ogen dicht en mijn benen over zijn schouders geef ik me aan hem over.

Omdat ik niet meer op mijn benen kan staan, draagt Leroy me naar boven. Voorzichtig legt hij me op bed, waar hij mijn hoofd tussen zijn handen neemt en zijn vochtige lippen op de mijne laat rusten. De manier waarop hij me vervolgens aankijkt, heb ik nog niet eerder gezien. Niet uitdagend, niet geil, maar heel zacht en kwetsbaar. Leroy schraapt zijn keel. ‘Wil je alsjeblieft mijn vriendin zijn, Sanne?’ Mijn hart bonkt nog net mijn borstkas niet uit. Ik wil niets liever.

Zondag

Ik word wakker van de zon die door de kier in mijn gordijn precies op mijn gezicht schijnt. Leroy snurkt zachtjes. Omdat hij de vorige keer zo’n lekker ontbijt heeft gemaakt, besluit ik dat het vandaag - als nieuwbakken vriendin - mijn beurt is. Stilletjes sluip ik naar beneden. Met een grote grijns op mijn gezicht kluts ik wat eieren. Ik, in een relatie. Als je me dit een jaar geleden had verteld, had ik je voor gek verklaard. Met een kus in mijn nek en zijn armen om mijn middel onderbreekt Leroy mijn gedachten. ‘Ik wilde straks even een ijsje gaan halen met Mila en Jaxx. Wil je mee?’

