Wendy woont met haar zus: Mijn droomman bestaat niet

„Ik heb twee relaties gehad, die allebei een half jaar duurden. Een keer met een Duitse man en een keer met een Spanjaard. Dat liep allebei stuk, omdat we geen goede match waren. Er zijn mensen die niet voor een relatie gemaakt zijn, daar ben ik heilig van overtuigd. Ik ben er daar één van en ik vind het heerlijk.

Vrijbuiter

Ik ben altijd al een vrijbuiter geweest, die met volle teugen van het leven geniet. Vroeger door mijn werk als entertainer, waarvoor ik zeven jaar heel Spanje door reisde, nu door mijn grote vriendenkring, mijn twee bedrijven en de hechte band met mijn zus en ouders.

Vijftien jaar geleden ben ik voor het laatst tot over mijn oren verliefd geweest op een man die ik in de kroeg ontmoette. Met hem klopte het: hij had humor en was gepassioneerd. Toch besloot hij, na een aantal dates met mij, terug naar zijn ex te gaan. Mijn hart was gebroken en ik heb me lang verdrietig gevoeld. Daarin kan ik heel passioneel zijn.

Romantisch plaatje

Op een avond zat ik voor de zoveelste keer over hem te mijmeren op mijn balkon, toen er een knop omging: ik wilde alle energie en liefde die ik in me had beter besteden. Iedereen heeft een romantisch plaatje meegekregen van een stel met kinderen in een fijn huis. Ik ook.

Mijn ouders zijn intussen al 52 jaar supergelukkig getrouwd. Ondanks dat ik uit een heel warm nest kom, word ik niet het gelukkigst van dit plaatje in mijn eigen leven. Ik heb een diepe vriendschap met mijn zus, die na een gestrand huwelijk bij mij ingetrokken is. Zij staat nog wel open voor een man.

Soms staan mijn vriendinnen huilend op de stoep, omdat hun date niks meer van zich laat horen. Dan ben ik zo blij dat ik daar niet meer doorheen hoef. ’Al dat gedoe’, denk ik dan. Ik steek die energie zoveel liever in het geven van een leuke taalworkshop, quality time met vrienden en familie of het schrijven van een boek. Sommigen vinden me zielig, omdat ik geen relatie heb. ‘Maar je bent zo’n leuke vrouw!’ zeggen ze dan. Vroeger vond ik dit vervelend, nu kan het me niks meer schelen.

Onenightstands

Aan mannelijke aandacht heb ik geen gebrek, ik word vaak genoeg benaderd in de kroeg of op sociale media. Daar ga ik niet op in. Onenightstands zijn niks voor mij, ik heb alleen seks met mannen die ik langer ken, maar ook hier ga ik niet naar op zoek. Mensen vragen vaak wat ik doe als ik toch ineens mijn droomman tegenkom. Ik weet honderd procent dat hij niet bestaat, omdat ik hem niet zoek en niet wil. Zélfs niet als hij met een bos witte tulpen - mijn lievelingsbloemen - komt aanzetten of een romantische scène uit Pretty Woman nadoet.”

