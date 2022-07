We moeten het écht even hebben over Astro TV-Sylvia in B&B Vol Liefde

„Als je denkt dat we qua typetjes bij Hans in Toscane het ergste hebben gehad – denk aan Desiree en de augurkengate! – slaat Sylvia echt alles. Deze meid hoort eerder thuis in Astro TV dan in B&B Vol Liefde. Waar arme Hans eerst nog gecharmeerd is van haar uiterlijk, ’het is zo’n sophisticated lady’, slaat-ie vervolgens op dag één toch echt faliekant de plank mis. „Sylvia is heel down to earth.” Beste Hans, we kunnen veel over Sylvia zeggen. Maar absoluut niet dat ze down to earth is.

Wc-bril

Raakte ze de grond überhaupt nog maar. Deze ’sophisticated lady’ klimt tegenwoordig alleen nog maar in bomen! In galajurk én met bijbehorende handtas en glitternagels. Ze draait er haar gemanicuurde hand niet voor om. En als je denkt dat het niet ongemakkelijker kan, heeft ze er zelfs een tuinkussen bijgehaald.

Van Hans kan ze ondertussen letterlijk de boom in, hij heeft op dag drie de bevestiging gekregen dat ook deze dame voor de kijkcijfers in plaats van voor de liefde komt. Maar volgens Sylvia ligt het uiteraard niet aan haar. Hans leeft nou eenmaal op een ander gevoelsniveau, terwijl zij toch echt degene is die letterlijk de hoogte in is gevlogen…

Als blijkt dat zweefteef Sylvia zich ook nog eens uit de hoogte gaat gedragen, is voor Libera de maat vol. Nee, met valse vrouwen – Falsa! Weer een Italiaans woord geleerd! – heeft de Italiaanse ex-vrouw van Hans helemaal niets. Dan kan ze nog zo mooi swarovski-stenen op Libera’s nagels hebben geplakt, hun prille vriendschap is alweer bekoeld. Dan had Sylvia tijdens hun manicure-uurtje maar eerlijk moeten zeggen dat ze niet te spreken is over haar schoonmaakkunsten. Iets met een vieze onderkant van de wc-bril.

Lui paard

En dan komt het. Libera gaat verhaal halen. Deze scene mag van mij nú al in de boeken als het beste fragment in het nieuwe seizoen van B&B Vol liefde. En vooruit, van het vorige seizoen ook! Uiteraard mede door de cowboymuziek in de montage. Dit is precies wat dit programma zo geweldig maakt. Boze ex-vrouw gaat over vieze wc-bril verhaal halen bij nieuwe single die in boom ligt. Dat verzint toch niemand?! Want Sylvia ligt ondertussen uiteraard weer in boom nummer 46, dit keer zelfs inclusief tuinkussen.

Waar ik even hoopte op een gevecht waarbij de swarovski-nagels van beide dames door de tuin zouden vliegen, vraagt Libera op een rustige toon wat haar wc-probleem is. „Onder de rand is het niet helemaal schoon”, aldus astro Sylvia. Nog steeds liggend op een tak in haar galajurk. Of zoals Hans zegt: „Ze ligt als een luipaard in de boom. Een lui paard.”

De bons

Waar het vooral trekken aan een dood paard is, is bij Ab en Ted op het Portugese eiland Madeira. Dat het tussen deze twee niets zal worden, ziet menig kijker op kilometers afstand vanaf de bank. Toch ziet Ab het vreemd genoeg wel zitten, maar zoals hij zelf zegt: „Het moet wel van twee kanten komen toch?” Nou Ab, dat lijkt mij wel. Ted denkt ondertussen ’nee, nee, nee, nee’. Hij irriteert haar zelfs een beetje, want Ab weet namelijk alles beter. En hij heeft nog eens drie paar golfschoenen in zijn auto liggen ook. Hier wordt Ted niet warm van, de immer vrolijke Ted krijgt er zelfs een punthoofd van. Niet veel later krijgt Ab dan ook de bons. Op een romantische plek met zeezicht en drankje, dat dan weer wel. ’Two down, two to go. Het kan alleen maar beter worden,’ aldus de positieve Ted. Precies, zo kennen we je weer.

Bij Richard in Portugal zit het tempo er in ieder geval al lekker in en gaan de vrouwen er net zo snel doorheen als zijn ADHD. Nummer vier rijdt daar alweer het erf op. De nieuwe dame, de Surinaamse Maureen, is in ieder geval niet van plan om net zoals Gerry – je zou haar al net zo snel weer vergeten – binnen 24 uur te vertrekken. Dat is ook duidelijk te zien aan haar bomvolle en zware koffers.

Pinpas of tikkie

Bij Natasja lijkt de rust juist te zijn weergekeerd, nu zij met Jos het rijk voor zich alleen heeft. Luie Dirk – die nog te lui was om op dezelfde dag naar huis te rijden – hebben ze toch nog in z’n rode cabrio gekregen. Dus het is tijd voor romantiek! Jos heeft zelfs voor dit heuglijke moment zijn lelijke glimmende trainingsbroek uitgetrokken. Ze gaan namelijk chique uit eten en Jos betaalt. Met pinpas of tikkie, dat is de vraag. Maar dat hier eindelijk wat lijkt op te bloeien is stiekem vooral leuk om te zien, want hoe goed ik ook op al die gecaste types ga, het gaat uiteindelijk toch nog steeds om het vinden van de liefde. Je zou het bijna vergeten…”

