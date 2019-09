’Jammer dat deeltijd werken de norm is onder vrouwen’

Mijn kinderen zaten op de achterbank van de auto, toen mijn dochter (7) aan mijn zoon (4) vroeg wat zijn liefste wens was. “Nooit meer naar de naschoolse opvang,” zei mijn zoon. “De mijne ook,” zei mijn dochter. Ik zette de auto aan de kant, keek ze beurtelings aan en zei: “Ik ga dit oplossen. Niet morgen, maar wel zo snel mogelijk.”

Ik was 35 en net begonnen als chef-redacteur van een groot weekblad. Minder gaan werken was geen optie. Ik nam dus een oppas. Zij kwam 3 middagen per week en bleef tot mijn jongste naar het VWO ging. De andere 2 middagen waren of mijn echtgenoot of ik thuis. Probleem opgelost en ik kon zorgeloos mijn carrière verder uitbouwen.

Nederlandse vrouwen dragen het minst bij aan de economie van alle West-Europeanen, zoals onlangs uit onderzoek van McKinsey bleek. Vrouwen onder de 45 zijn vaker hoog opgeleid dan mannen, maar dit vertaalt zich niet naar de arbeidsmarkt.

Parttime

Sterker nog: veel vrouwen gaan meteen na hun opleiding parttime werken, waardoor ze onmiddellijk een achterstand op hun mannelijke collega’s krijgen. Nederlandse vrouwen werken gemiddeld 27 uur per week. Nederlandse mannen werken gemiddeld 37 uur per week en vrouwen in de rest van West-Europa 31.

Als alle vrouwen gemiddeld één uur per week meer zouden werken, zou dat betekenen dat de tekorten in de zorg en het onderwijs opgelost worden. Wanneer ze gemiddeld vijf uur per week meer zouden gaan werken, zouden ze grotendeels economisch zelfstandig zijn. Het is jammer dat deeltijd werken de norm onder vrouwen is.

Fulltime

Het betekent dat vrouwen daardoor veel meer (onbetaalde) zorgtaken op zich nemen dan mannen, maar ook dat ze niet doorstromen naar managementposities. Dat je als moeder niet fulltime zou kunnen werken, is natuurlijk onzin. Als je het maar goed regelt en taken, zoals het huishouden, durft uit te besteden.

Overigens gaat het niet alleen om moeders: twee van de drie vrouwen die deeltijd werken, hebben helemaal geen kleine kinderen. Waarom kun je dan niet gewoon fulltime werken? Zijn je hobby’s dan zo belangrijk? In een tijd waarin bijna de helft van de huwelijken in een scheiding eindigt, is het niet bepaald verstandig om economisch afhankelijk van je partner te zijn.

Armoede

Maar liefst 48% van de vrouwen kan niet op eigen benen staan en een kwart van de alleenstaande moeders leeft in armoede. En wat is nu erger voor een kind: opgroeien in een arm gezin of opgroeien met een moeder die werkt?

Ik denk dat het een goed idee is als het kabinet maatregelen neemt om Nederlandse vrouwen óók gemiddeld 31 uur te laten werken. Maak het financieel aantrekkelijker en voer die 4-daagse schoolweek in, maar dan wel tot 17 uur. Dat werkt in Frankrijk, waar 70% van de moeders fulltime werkt, ook heel goed.

Twintigers

En we moeten af van het feit dat deeltijdwerken in bepaalde beroepen de norm is. In de zorg worden zelfs alleen nog maar parttime banen aangeboden en bijna geen enkele juf staat de voltallige week voor de klas. Zo los je de tekorten natuurlijk nooit op.

En mijn kinderen? Zij zijn inmiddels twintigers. Mijn dochter werkt (fulltime!), mijn zoon studeert. Ik heb niet het gevoel dat ze onder mijn baan geleden hebben. En ikzelf ook niet. Als chef verdien ik inmiddels net zoveel als mijn mannelijke collega’s. En mijn hobby’s bewaar ik wel tot het weekend.”

