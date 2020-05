’Laten we ze eren door net zo te bikkelen als zij in de oorlog deden’

Het zijn woelige tijden in een wondere wereld. Een tijd die niemand, op misschien één procent van de samenleving, ooit heeft meegemaakt. Het zijn de tijden, zeggen al die bijzondere ouderen die het hebben meegemaakt, die doen denken aan de Tweede Wereldoorlog... Dat je ook binnen moest blijven omdat het moest.

Onderduiken

Van de week. Ik zat maar weer een beetje uit het raam te turen. Dacht ik ineens aan mijn eigen opa’s. Hoe het voor hén was, toen, in die oorlog.

Opa 1 was rechercheur. Op het politiebureau in Utrecht was het gewoon doorwerken, maar op zijn hoede moest hij zijn. Er zaten tussen zijn collega’s, met wie hij tot kort daarvoor liefelijk had samengewerkt, ineens een hoop verraders. Ze collaboreerden met de Duitsers, dus opa moest goed oppassen wát hij met wíe besprak. Hij probeerde zich, zoals zovelen in die tijd, zoveel mogelijk gedeisd te houden. Toch werkte hij nog mee aan het laten onderduiken van verschillende Joodse gezinnen. Held!

Aardappelen

Opa 2 was melkboer, in Haarlem. Het was geen vetpot, maar in die tijden van crisis – zeker naarmate de oorlog vorderde – had hij het geluk nog over ‘wei’ te beschikken, een mengsel van melk en stremsel.

Het voedde thuis de monden, maar ook hij ontkwam niet aan de wanhoop toen het goedje écht op was. Met zijn broers ging hij op zoek naar aardappelen in de kop van Noord-Holland. Was maar een kilometertje of zestig lopen. En dan nog terug. Bikkel!

Thuisblijven en handjes wassen

Natúúrlijk staan we deze dagen weer stil bij de strijd die al onze opa’s, oma’s, ooms, tantes, vaders en moeders toen, in de jaren veertig, hebben gevoerd. Alles voor de bevrijding. Laten wij ze eren door nu net zo te bikkelen als zij toen gedaan hebben. Thuisblijven en handjes wassen. Zijn wij straks net zo bevrijd, als zij toen.

Dit verhaal komt uit VROUW Magazine.