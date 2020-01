‘Rokers moeten langer doorwerken om rookpauze in te halen’

Op de VROUW-redactie doen de verhalen over ’die goede oude tijd’ nog regelmatig de ronde. „Weet je nog, dat we gewoon achter onze computer een sigaretje rookten?” Nu, járen later, zijn ze (bijna) allemaal gestopt. Die trend lijkt zich te hebben doorgezet in het gehele pand, want waar het een aantal jaren geleden nog dringen geblazen was, staat er slechts nog een handjevol mensen in het speciaal daarvoor ingerichte rookhok achter ons gebouw.

Een blokje om

Als het aan ABNAmro ligt, gaan hun rokende werknemers voortaan niet naar een rookhok, maar een blokje om. Ook Achmea heeft hun rookfaciliteiten opgedoekt, schrijft het Algemeen Dagblad. Werk je op het gemeentehuis van Amsterdam, dan mag je al een jaar of vier niet roken in een straal van 20 meter rondom het stadhuis.

Betaald uitwaaien

Als je het mij, niet-roker, vraagt wat ik hiervan vind, denk ik in eerste instantie dat roken op deze manier wordt bemoeilijkt. Een goede zaak. Daar tegenover staat dat rokers in de toekomst hoogstwaarschijnlijk allemaal aan de wandel moeten voor een peuk en voortaan in plaats van 5 minuten, 15 minuten onderweg zijn voor één rookpauze. Doe dat keer vijf en je komt uit op een uur en een kwartier betaald uitwaaien. Oneerlijk tegenover niet-rokers, die deze pauzes niet ’krijgen’. Tenzij rokers langer doorwerken om hun rookpauzes in te halen.

Praat mee

Is het bij jou nog mogelijk om te roken in de buurt van je werkplek? Wat vind je ervan dat roken steeds moeilijker wordt gemaakt? Erger jij je als niet-roker aan rokende collega’s? En wat vind jij: zouden rokers langer moeten blijven om hun rookpauzes ’terug te betalen’? Praat mee!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.