Ervaar jij veel overlast van de buren?

Het aantal mensen dat overlast ervaart van zijn of haar buren is na het piekpunt van 2020 opnieuw gestegen. Uit onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt dat het aantal overlastmeldingen dit jaar met drie procent gestegen is ten opzichte van vorig jaar. In 2020 steeg het aantal meldingen met dertien procent ten opzichte van 2019, een recordaantal dat naar verwachting veroorzaakt werd doordat we in die periode massaal thuiszaten door het coronavirus.

Ruzies

De meeste meldingen van afgelopen jaar gingen volgens het CCV over geluidsoverlast, maar ook kregen veel mensen te maken met pesterijen en was er veel onenigheid over ’of de heg wel goed op de scheiding staat’. In het geval van Monnickendam bleek de huurder te schreeuwen, stampen, harde muziek te draaien en maakte hij vaak hoorbare seksgeluiden. De Telegraaf meldt dat een vrouw die eerder in het huizenblok woonde zelfs is verhuisd door de overlast. Verhuizen door overlast van de buren, doet volgens verhuizersplatform ScanMovers één op vijf mensen in Nederland.

Reactie

Amy’s buren boren op haar vrije dag, wat haar enorm irriteert.

Door het vele kluswerk heeft Stefanie nu het gevoel dat zij nu de ’overlastburen’ zijn.

Twitteraar @Erinstar ervaart ook overlast van de buren, maar kreeg daar gelukkig compensatie voor.

