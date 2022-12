Zal ik weer vreemdgaan tijdens de kerstborrel?

DE VRAAG

Lieve Miriam, Vorig jaar heb ik tijdens de kerstborrel op mijn werk een klein flatertje begaan. Ik ben toen vreemdgegaan met een van onze bazen. Hoe cliché?! Iets met te veel drank, te veel stress de laatste weken en de wat losbandige sfeer die avond zorgde ervoor dat ik, getrouwde vrouw van halverwege de dertig, het een prima plan vond om werk te maken van die senior partner - met succes. De dag na de kerstborrel voelde ik me een beetje schuldig maar vond het ergens ook wel spannend.

Gelukkig heb ik eigenlijk nooit wat met hem te maken op kantoor en zit hij het grootste gedeelte van het jaar in het buitenland. Het was toen ook de eerste keer dat ik hem zag, op die kerstborrel. Ik heb daarna ook nooit meer wat van hem gehoord. Ik ging ervan uit dat hij het hele voorval was vergeten of wilde vergeten. Maar nu?

Afgelopen week kreeg ik een mail van hem die er niet om loog. Heel gedetailleerd schreef hij mij wat hij met mij wilde gaan doen. Ik kreeg er rode oortjes van. Hij stelde voor om er jaarlijks een traditie van te maken en refereerde aan wat we hadden gedaan op de vorige kerstborrel. Eerlijk gezegd voelde ik me best wel gevleid en bezorgde mij dat echt wel een kriebel. Niemand op kantoor of in mijn omgeving weet hiervan. Ik vind ook niet dat ik mijn relatie op het spel zet als ik één keer per jaar op die manier de bloemetjes buitenzet. Ik merkte de vorige keer juist dat het mijn eigen relatie goed deed en dat het mijn partner en mij dichter tot elkaar bracht. Door de spanning van mijn ’uitstapje’ snakte ik juist weer meer naar mijn eigen partner. Wat vind jij? Zal ik weer vreemdgaan of niet?

HET ANTWOORD

De vraag stellen is hem beantwoorden, als je het mij vraagt. Ik vermoed dat jij ondertussen al heel wat spannende teksten met hem hebt lopen mailen en dat je zelf al wel weet dat je op die avond niet trouw gaat zijn.

Uit ervaring weet ik dat dit alleen maar uit kan lopen op een enorme kater. Ten eerste zijn jouw verwachtingen groot en zal je net zien dat je hem, zonder de nodige drank op, eigenlijk helemaal niet zo spannend vindt. Ten tweede? Nergens schrijf je me waarom je je zo gevleid voelt. Krijg je soms te weinig aandacht van je man? Is dat het? Een van de allerbeste zinnen die ik ooit heb geleerd komt van de beroemde Belgisch-Amerikaanse psychotherapeut en podcastmaakster Esther Perel en die zin luidt: vreemdgaan is jezelf zien door de ogen van een ander. De beste, meest sexy, leukste kant. Je donkerste minst mooie laat je zien aan je partner. Eigenlijk is vreemdgaan niets anders dan een emotioneel hiaat in jouw relatie tot jezelf waardoor jij die ogen van een ander nodig hebt om jezelf weer te zien. Is dat wat je wilt? Erkennen dat het in jou zit en niet in je man waardoor jij vreemd wil gaan? Rechtvaardigt dat jouw behoefte aan eens per jaar vreemd te gaan?

Jij denkt waarschijnlijk dat je er niemand kwaad mee doet en dat jij best wel een keer per jaar jouw ’pleziertje’ mag hebben. Zeg eens eerlijk? Hoe zou jij je voelen als jij zou ontdekken dat jouw man er net zo over denkt? Wat als hij ontdekt dat jij loopt te seksen met je baas? Is je huwelijk, het vertrouwen in jullie relatie en het vertrouwen in jou dat hij in jou heeft dat waard? Kerstborrels zijn bij uitstek gelegenheden waar dit soort dingen gebeuren. Drank is bijna altijd de boosdoener. Weet je van jezelf dat je enorm flirterig wordt van alcohol? Wees dan streng voor jezelf en houd het bij één drankje. Er zijn maar weinig dingen zo klote als de dag erna wakker worden en denken: wat heb ik gedaan?

Op dat soort feestjes waar iederéén wat te veel drinkt en waarbij dingen een klein beetje uit de hand lopen is er niet zo heel veel aan de hand. Als jij de enige was die zich die avond liet gaan? Dan ben je de dagen erna of in het ergste geval de weken, maanden daarna, degene waarover wordt geroddeld op kantoor. Dat wil je niet. Als ik jou was zou ik het erbij laten.

Mail die man dat je er nog eens goed over hebt nagedacht en dat het wat jou betreft bij die ene keer blijft. Wees kordaat en duidelijk. Je zult zien dat wanneer je hem op de avond weer ziet zal denken ’what was I thinking?’ Mocht hij dan toch nog avances maken? Verwijs hem dan naar jouw laatste reactie en negeer zijn gedrag. Ik wens je de wijsheid en het zelfinzicht toe om hier geen traditie van te maken.

Voor iedereen die kampt met hetzelfde dilemma heb ik de volgende tip: Op YouTube ’Why people cheat’ – Esther Perel https://www.youtube.com/watch?v=gOu9Rwl-yxw of luister naar haar podcast ’Where should I begin’.

Liefs,

Miriam