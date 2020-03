Daghoroscoop 4 maart

VANDAAG JARIG

Het huiselijk leven lijkt te blijven zoals het is, al kan er later dit jaar sprake zijn van een verhuizing of inwoning van naaste familie. Houd in dat geval rekening met complicaties. Qua carrière en in financieel opzicht ziet het jaar er voorspoedig uit en dat blijft ook volgend jaar zo.

RAM

Uw verstand wijst u vandaag de weg; let op goede ideeën, of het nu de uwe zijn of die van iemand anders. U kunt zeer overtuigend zijn en belangrijke mensen duidelijk maken dat uw concept of mening de moeite waard is.

STIER

Routine kan de afgelopen periode ingewikkelder zijn geworden. De kosmos maakt mogelijk dat werk nu kan worden afgerond en communicatie normaliseert. Zet een bezoek aan de schouwburg of een museum op uw programma.

TWEELINGEN

Er zit geluk in de lucht en relaties kunnen daarvan alleen maar profiteren. Als u enigszins spiritueel bent ingesteld kunt u helderziend zijn. U goed voelen en ook goed doen kan ertoe leiden dat u allerlei zegeningen verspreidt.

KREEFT

Het zal wonderen doen voor uw reputatie als u en spectaculair product op de markt brengt, een nieuwe website ontwerpt of een prestigieus zakelijk evenement organiseert. Wees bereid uw artistieke talent te promoten.

LEEUW

Een gunstig moment om ruzie met schoonouders bij te leggen. Ze zouden wel eens meer begrip kunnen tonen dan u verwacht. Naarmate u zich meer onder de mensen begeeft des te beter zal het met u gaan. Tracht dromen te realiseren.

MAAGD

De kans is groot dat niets zo loopt als gepland. Voldoe al vroeg aan verplichtingen zodat u de rest van de dag voor uzelf hebt. Misverstanden kunnen als bij toverslag verdwijnen. Iets wat tot stilstand kwam kan weer in beweging komen.

WEEGSCHAAL

Als u erover nadenkt zult u beseffen hoeveel het kost om herstelwerkzaamheden te laten verrichten. Of dat nu op het werk of thuis is, het zal in de papieren lopen. Betaal pas als u zeker weet dat alles weer werkt.

SCHORPIOEN

Er kan vandaag een romantische kwestie spelen; wat begint als een oppervlakkige vriendschap kan uitgroeien tot een heftige liefdesaffaire. Als gevolg van een creatief of artistiek project kan uw financiële situatie een boost krijgen.

BOOGSCHUTTER

Persoonlijke relaties vragen aandacht. Moedig zwijgzame mensen aan zich te uiten. Er kan een belangrijk gesprek plaatsvinden op de plek waar u leeft. Door goed te luisteren krijgt u begrip voor de gevoelens van anderen.

STEENBOK

De kans bestaat dat u iets wint in een loterij of een financiële meevaller ontvangt, die met een sportgebeuren te maken heeft. Neem een invitatie aan een bijzonder evenement bij te wonen; het kan uw verwachtingen overtreffen.

WATERMAN

Een project dat tot stilstand kwam kan weer op gang worden gebracht. Een gebeurtenis in het verleden kan in een nieuwe situatie voor vooruitgang zorgen. Een paar feiten verenigen is essentieel voor een goede oplossing.

VISSEN

U kunt verkeerd begrepen worden of een bericht gaat verloren. Het kan uw enthousiasme temperen om met uw plannen verder te gaan, maar als u de tijd neemt om goed na te denken zult u weten welke richting u nu moet kiezen.