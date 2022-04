Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws ’Onvruchtbaarheid is moeilijk te begrijpen als het jou niet overkomt’

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

„Ik stel mezelf vragen als: kan ik dingen die ik zelf van mijn ouders leerde, ooit doorgeven aan mijn eigen kinderen?” Ⓒ Amaury Miller

De ouders van schrijfster Marieke Poelmann (34) zaten aan boord van het vliegtuig dat twaalf jaar geleden neerstortte in Tripoli. Over die heftige gebeurtenis schreef ze eerder al een boek. Onlangs verscheen de opvolger Een eiland in de tijd, over het heftige fertiliteitstraject dat zij en haar man doorlopen. Door de dood van haar ouders krijgt haar onvervulde kinderwens nog meer lading.