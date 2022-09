Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Nadine windt er geen doekjes om: ’Size does matter’

’Hij werd meteen wat onzeker. Het werd even ongemakkelijk.’ Ⓒ GettyImages

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Nadine (31). Haar vriend is klein geschapen en dat vindt ze jammer. ’Met mijn ex vond ik de seks gewoon lekkerder. Dat zat ’m voornamelijk in de omvang en de centimeters.’