De leukste haakpatronen voor iedereen!

In VROUW Magazine 22 (zaterdag 23 mei bij De Telegraaf) laten we de mooiste zomerse ontwerpen zien. Hierbij delen we de bijbehorende haakpatronen. Voor jong en oud, voor groot en klein. Lekker luchtig haken is altijd leuk, vooral in de zomerse kleuren- combinatie rood/wit/ crème/roze. En nu we toch de tijd hebben, is dat zo gebeurd. Aan de slag!