Mehmet verloor 12 familieleden in Turkije: ’Mijn broertje wilde onze moeder naar beneden dragen, maar ze wilde niet’

Mehmet Demircioğlu (62) uit Beverwijk verloor tijdens de zware aardbeving in Turkije twaalf familieleden. In augustus rijdt hij met een auto vol spullen naar Turkije, naar de zwaar getroffen stad Kahramanmaraş. Twee maanden wil hij in zijn geboortedorp met zijn moeder (83) doorbrengen.

Ⓒ Mark Uyl