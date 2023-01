Hoe gezond is kokosmelk nou echt?

Kokosmelk: wat is het?

Kokosmelk wordt gemaakt van het vruchtvlees van de kokosnoot. Het geraspte vruchtvlees wordt geweekt in warm water. Door dit mengsel te filteren en uit te knijpen, krijg je kokosroom. Dit heet ook wel de eerste persing.

Door deze kokosroom aan te lengen met (kokos)water en opnieuw te persen, ontstaat er kokosmelk. Dit is de tweede persing. Kokosmelk en kokosroom lijken dus op elkaar, maar ze zijn zeker niet hetzelfde. Kokosroom is veel dikker en romiger dan kokosmelk.

Naast deze twee varianten bestaat er ook nog kokoscrème, ook wel santen genoemd. Dit zijn blokken geconcentreerde kokosmelk. Ten vierde bestaat er kokosdrink, dit is een dunnere variant en een mogelijke vervanger van koemelk. Als laatste kennen we ook nog kokoswater, wat wordt gemaakt van het vruchtwater uit de kokosnoot.

Kokosmelk: wat kun je er allemaal mee?

Er bestaan dus veel verschillende kokosproducten en je kunt het dan ook op veel verschillende manieren gebruiken in gerechten. De lichtzoete smaak van kokosmelk past zowel goed bij zoete als hartige gerechten.

Denk daarbij aan Thaise curry’s (zoals in het eerste weekmenu van onze Lekker in je vel-challenge), Indonesische rendang, pompoensoep met kokosmelk, maar ook aan havermout of pannenkoeken met kokosmelk.

Hoe gezond is kokosmelk?

Hoewel de zoete smaak van kokosmelk in veel gerechten lekker smaakt, is het advies van het Voedingscentrum om kokosproducten bij uitzondering te gebruiken. Kokosproducten staan namelijk niet in de Schijf van Vijf, aldus voedingsexpert van het Voedingscentrum Iris Groenenberg.

„Kokosmelk bevat veel verzadigd vet en kokosdrink bevat, net zoals veel andere plantaardige vervangers van koemelk, vaak te weinig eiwit en/of te weinig toegevoegd calcium en vitamine B12. Hierom passen ze niet in de Schijf van Vijf. Ik zou er daarom geen gewoonte van maken om deze producten vaak te gebruiken, maar af en toe kleine hoeveelheden kan geen kwaad.”

Kokosmelk als vervanger van koemelk?

Kokosdrink als vervanger van koemelk is niet aan te raden, aldus Groenenberg. „Het is uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat er gezondheidsvoordelen zitten aan zuivel, zoals het verlagen van het risico op darmkanker. Daarom adviseren we er enkele porties van per dag te nemen.

Daarnaast bevat zuivel een aantal voedingsstoffen, zoals calcium en vitamine B12, die vaak onvoldoende in plantaardige zuivelvervangers, zoals kokosdrink, zijn toegevoegd. Als je het lekker vindt, kan een scheutje in de koffie natuurlijk prima.

Mocht iemand intolerant zijn voor zuivel of veganistisch eten, dan raden we geen kokosmelk aan, maar een ongezoete sojadrink, waaraan voldoende calcium en vitamine B12 is toegevoegd. In de praktijk zien we dat andere alternatieven, zoals amandel- of haverdrink, te weinig eiwit en/of vitamine B12 en calcium bevatten.”

Heeft kokosmelk voordelen of nadelen voor de gezondheid?

Er wordt veel geschreven over mogelijke gezondheidsvoordelen van kokosmelk, aldus Iris Groenenberg. „Zo zou kokosmelk je weerstand verhogen, het zou bacteriën doden en je zou erdoor afvallen. Er is echter onvoldoende wetenschappelijk bewijs om deze beweringen te ondersteunen. De EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, red.) heeft geen gezondheidsclaims goedgekeurd.”

Daarentegen zijn er volgens Groenenberg wel gezondheidsnadelen van kokosproducten, met name doordat deze producten veel verzadigde vetten bevatten. „Van verzadigd vet is overtuigend vastgesteld dat dit het LDL-cholesterol verhoogt. Het LDL-cholesterol wordt ook wel het ‘slechte cholesterol’ genoemd. Een te hoog LDL cholesterol verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Dit is dus een duidelijke reden om overmatig gebruik van kokosproducten te vermijden.”

Bewuste keuzes

Mieke Kosters, coach van onze Lekker in je vel-challenge 2023, is het ermee eens dat kokosmelk een lekkere smaak kan toevoegen aan gerechten. Daarom gebruikt ze het af en toe in een rijstgerecht.

Ze plaatst daarbij wel de kanttekening dat het belangrijk is om op te letten welke kokosmelk je gebruikt. „Kokosmelk is over het algemeen vrij vet, maar er zit wel veel verschil in alle varianten die te koop zijn in de supermarkt. Mijn tip is dan ook om de achterkant van verpakkingen eens onder de loep te nemen en deze te vergelijken.

Een lager vetpercentage doet namelijk niets af aan de smaak. Het is dus belangrijk om hierin bewuste keuzes te maken. Weet wat je koopt in plaats van klakkeloos iets uit het schap halen, dat kan veel schelen als je wil afvallen.”

