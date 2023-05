Premium Het beste van De Telegraaf

In het nieuws Maja (85) groeide op in oorlogstijd: ’Ik begrijp de wereld niet’

Door Babette Bouwman Kopieer naar clipboard

’Niet weten waar je ’s avonds slaapt en of er eten zal zijn, is verschrikkelijk.’ Ⓒ Eigen beeld

Maja Eggink (85) is geboren in Arnhem, waar ze als klein meisje opgroeide in oorlogstijd. Met een huis pal aan het front en een vader die in het verzet zat, sloeg ze samen met haar familie op de vlucht. „Voor mij is de oorlog nooit voorbijgegaan.”