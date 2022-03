’Hoezo paaseieren in 1000 smaken? Ik heb al keuzestress genoeg!’

Keuzes maken vind ik bij vlagen erg lastig. De eerste keer dat ik er last van had, was tegen het einde van de middelbare school. Terwijl ik nog niet eens goed en wel doorhad wie ik was en wat ik wilde, stond ik voor een keuze die de rest van mijn leven zou bepalen. Ik gaf mezelf iets meer tijd door een jaar naar Amerika te vertrekken en daar te werken als au-pair en wist het daarna nog steeds niet zeker. Tientallen studies die elkaar enigszins overlappen, maar toch ook weer heel anders zijn… ik vond het maar lastig. Uiteindelijk viel m’n keuze op Journalistiek. Al na een jaar switchte ik naar Pedagogiek om weer een jaar later tóch terug te gaan naar Journalistiek, omdat het gras niet groener bleek aan de overkant.

Hetzelfde geldt voor mijn liefdesleven. Af en toe besluit ik toch weer eens een dating app te openen. Je weet het maar nooit. Maar als ik een paar dagen later kijk naar het aantal matches en de hoeveelheid berichtjes, raak ik overweldigd. De keuzestress slaat toe en ik verwijder mijn account zonder er een date aan over te houden. En als ik er wel een leuke date uit heb weten te slepen, slaat na een paar weken de onzekerheid toe. Misschien loopt er wel een nóg leuker iemand rond en zie ik die nu niet. Om het minste of geringste schuif ik mijn potentiële lover aan de kant. En dat terwijl ik zelf ook verre van perfect ben.

Laten we het trouwens ook eens hebben over het aantal streamingdiensten. Volgens mij zijn het er inmiddels tientallen die enigszins overlappen, maar net niet hetzelfde aanbieden. Als je kiest voor A, dan heb je B niet, als je kiest voor A en B, mis je de rest van het alfabet. Waar ik dus vaak helemaal geen keuze maak als ik keuzestress heb, doe ik hier het tegenovergestelde en heb ik (soort van noodgedwongen) bij allemaal een abonnement afgesloten. Zonde van het geld, want hoe vaak kijk ik nou echt naar streamingsdienst Z, maar ik zal maar net een leuke serie missen omdat ik géén abonnement heb.

Ik ben vast te jong om dit te zeggen, maar soms denk ik weleens dat vroeger écht alles beter was, zoals ik verbitterde oude mensen weleens hoor zeggen. Noem me gek, maar ik snap oprecht niet waarom ik in de supermarkt moet kiezen uit twintig verschillende soorten crackers, vijftien merken chocopasta, hagelslag en pindakaas. Het leven is al gecompliceerd genoeg.

