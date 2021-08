Recept met een beetje Zuid-Amerikaanse passie: Pescaditos

Ingrediënten pescaditos

~ 1 tl knoflookpoeder

~ zout en peper, naar smaak

~ ontvelde, stevige witvisfilets, in 12 repen

~ 1 l koolzaadolie of andere neutrale olie, om in te frituren

~ limoenen, gehalveerd

Voor het beslag:

~ 110 g bloem

~ 1 tl bakpoeder

~ 1 tl zout

Voor erbij: pikante Mexicaanse salsa

Bereidingswijze Pescaditos

Stap 1

Meng de ingrediënten voor het beslag met 185 ml water totdat het de dikte heeft van pannenkoekenbeslag. Zet het beslag op kamertemperatuur 30 minuten aan de kant. Klop nog een keer zodat alle ingrediënten goed zijn opgenomen.

Stap 2

Bestrooi de vis met knoflookpoeder, zout en peper. Verwarm voldoende olie om in te frituren in een grote stevige pan of frituurpan (tot ongeveer 180 °C).

Stap 3

Doop de repen vis in het beslag totdat ze er helemaal mee omhuld zijn. Werk in porties. Frituur de visrepen in 5 minuten goudbruin en krokant. Laat de visrepen uitlekken op een met bakpapier bekleed bord en leg ze vervolgens op een serveerbord.

Pescaditos serveren

Serveer de pescaditos met de limoenhelften – om erover uit te knijpen – en een flinke schep salsa.

Meer Mexicaanse recepten

Ook zo gek op de Mexicaanse keuken? Dan is dit recept voor taco’s met quacamole zeker iets voor jou! Wil je liever iets meer groenten binnenkrijgen? Probeer dan zeker deze boerenkool Mexican style.

