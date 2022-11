Jeanette zit in een rolstoel: ’Tien intercity’s gingen aan mijn neus voorbij’

„Ik heb een bindweefselaandoening waardoor ik snel botten breek. Door deze aandoening ben ik gemiddeld kleiner dan anderen en zit ik in een rolstoel. Hierdoor kan ik niet op dezelfde manier gebruikmaken van het openbaar vervoer, zoals anderen zonder een beperking dit wel kunnen. Een uur voordat ik vertrek moet ik de reisassistentie van de NS bellen, zodat ze mij op mijn eindbestemming uit de trein kunnen helpen. Iemand moet namelijk een oprit neerleggen bij een van de uitgangen van de trein, waar ik met mijn scootmobiel overheen kan rijden.

Regelen regelen regelen

„Door de ontoegankelijkheid in onder andere het ov ben ik veel tijd kwijt aan het plannen van mijn reisschema. Gemiddeld ben ik zo’n twintig minuten kwijt om reisassistentie te regelen voor de heenreis én soms ook terugreis en daar komt het uur dat ik van te voren naar de NS moet bellen nog bovenop. Ik kan dus nooit spontaan de trein pakken. Daar ervaar ik heel veel stress van. Het is een soort kansspel. Als je nu de reisassistentie belt, is het niet altijd zeker dat ze komen opdagen. Dit heb ik al meerdere keren meegemaakt. Daarnaast is het nog maar de vraag of ik bij het perron aankom. Het gebeurt namelijk vaak, dat de lift kapot is.

Afgelopen zaterdag had ik een congres in Amsterdam. Door persoonlijke omstandigheden kwam ik te laat aan op het treinstation in Delft. Was natuurlijk ook niet handig en ik zag de trein voor mijn neus wegrijden. „Oh, kan jij mij niet op de volgende trein helpen?” vroeg ik aan een reisassistent die voorbij liep. Maar die weigerde, want hij had geen dienst meer en ik moest maar met de NS bellen. Daarna heb ik nog tien intercity’s aan mijn neus voorbij moeten laten gaan. Anderhalf uur later kon ik de volgende nemen, want toen pas was er reisassistentie beschikbaar.

Frustratie

Een tijdje geleden zou ik naar een voorstelling van een vriendin in Rotterdam gaan om het daarna met een drankje te vieren. Samen met een vriendin vertrok ik naar het station. Het gedoe begon al toen ik bij de tram voor mijn huis vanwege mijn scootmobiel werd geweigerd. Ik scooterde dus maar naar het treinstation in Delft. Ik ging ruim op tijd van huis, omdat ik rekening hield met vertraging. Daarbij neem ik als het kan de sprinter, want bij deze treinen kan ik mezelf erin rijden.

Eenmaal aangekomen bij het station bleek de lift kapot. Mijn vriendin zou anders ook te laat komen, dus zij nam deze trein wel. Ik daarentegen moest helemaal omreizen en meerdere keren overstappen. Toen ik eindelijk in Rotterdam aankwam, had inmiddels de toneelvoorstelling gemist. Hoewel mijn vrienden heel lief en begripvol waren, had ik geen zin meer in het feestje daarna.

Hoop

Ik heb het idee altijd dankbaar te moeten zijn met halve kruimels, terwijl met mijn reisschema uiteindelijk geen rekening wordt gehouden. Vandaar dat ik meedoe aan een petitie, die zich hard maakt voor de belangen van mensen met een beperking in het openbaar vervoer. Zolang dit niet gebeurt vind ik dat de gehandicapte mensen korting moeten krijgen op hun reizen, dat staat ook in de petitie. We hebben 4000 handtekeningen nodig om dit voorstel onder de ogen van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat te brengen. Het aantal handtekeningen staat nu al op 3.962. Ik vind het echt fantastisch dat zoveel mensen het al ondertekend hebben.”

Problemen in het openbaar vervoer

Eén van de woordvoerders van de NS, Elvira van der Vis bevestigt dit beeld. „Bij de NS is iedereen welkom en dat geldt ook voor mensen met een beperking. We vinden het echt heel erg om te horen dat deze mensen zich achtergesteld voelen. De huidige situatie wordt veroorzaakt door personeelstekorten. Dit is niet alleen bij NS, maar ook bij de partners waarmee wij samenwerken. Hierdoor kan het voorkomen, dat reisassistentie op het laatste moment gewijzigd of geannuleerd wordt. We proberen daarentegen altijd een oplossing te zoeken in overleg met de reiziger.”

„De NS kampt enerzijds met een personeelstekort, maar is anderzijds afhankelijk van een leveringsprobleem voor de onderdelen van de liften. Dit heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Het staal voor die onderdelen komt daarvandaan. Om het liftprobleem te overbruggen staat nu in de NS app welke liften beschikbaar zijn, zodat de reiziger niet voor verrassingen komt te staan”, aldus Van der Vis.

