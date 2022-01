Dagboek van een Minnares 323: ’Zijn tong dringt mijn mond binnen’

Premium Cultuur

Jens Lapidus’ schetst met nieuwe thriller ’Paradijs’ somber wereldbeeld

Vier jaar geleden spraken we elkaar op Mallorca: de Zweedse thrillerschrijver Jens Lapidus was daar toen net met zijn gezin naartoe verhuisd en zijn roman Topman had juist het daglicht gezien. Nu is hij terug in Stockholm en zijn nieuwste boek Paradijs verschijnt dinsdag in Nederland. Het markeert h...