’Mijn diagnose trage schildklier bleek niet het hele verhaal’

„Na vele jaren rondgelopen te hebben met klachten van intense vermoeidheid, somberheid, haaruitval en een flinke toename in gewicht, kreeg ik bijna 15 jaar geleden de diagnose trage schildklier. Ondanks het slikken van schildkliermedicatie bleef ik klachten houden. Van mijn artsen kreeg ik het advies om te leren leven met deze restklachten, wat ik eerder ook deed. Door mijn eigen zoektocht leef ik nu weer voluit en deel ik mijn kennis met andere schildklierpatiënten en zorgprofessionals.

De schildklier als motor

De schildklier is een klein, vlindervormig orgaantje onderaan de hals en wordt ook wel de motor van het menselijk lichaam genoemd. De schildklier maakt schildklierhormonen aan en die zijn voor heel veel processen belangrijk, waaronder de aanmaak van energie en warmte, spijsvertering, haargroei, een gezond libido en mentale kracht. Al deze processen zijn afhankelijk van de juiste hoeveelheid actief schildklierhormoon. Bij een trage schildklier is er een tekort aan schildklierhormoon en worden de tekorten aangevuld met schildklierhormoon.

In eerste instantie was ik dolblij met de diagnose trage schildklier. Eindelijk was er een oorzaak van mijn klachten gevonden. Het zat niet tussen mijn oren, het had een naam en er was een medicijn voor. Ik kon mijn geluk niet op. Vol goede moed startte ik met het dagelijks slikken van mijn medicatie. Op naar mijn oude leven!

Leren leven met restklachten trage schildklier

Mijn initiële enthousiasme was van korte duur. Al snel was die verlammende vermoeidheid terug en werd mijn medicatie weer iets opgehoogd, waarna ik weer een beetje opkrabbelde. Dit proces herhaalde zich een aantal keer. Op mijn vraag of ik me ooit weer normaal zou voelen, antwoordde mijn arts dat deze restklachten voor sommigen er nu eenmaal bij horen.

Die mededeling kwam als een mokerslag. Lamgeslagen door deze mededeling, paste ik mijn leven aan mijn energieniveau aan. Ik verruilde mijn werk als freelancer in de evenementensector voor een parttime kantoorbaan in loondienst, maar zelfs dat was niet voldoende. Na een heerlijke vakantie in de bergen belandde ik weer in een dip en moest me noodgedwongen ziek melden. Ik gaf het op.

Mijn man gelukkig niet. Hij dook het internet op en ontdekte Amerikaanse websites over de trage schildklier en wist mij die avond al direct meer te vertellen, dan dat ik in 10 jaar van mijn artsen had gehoord. Ik bestelde een aantal boeken en begon te lezen. Zo las ik dat een trage schildklier in 90% van de gevallen veroorzaakt wordt door een auto-immuunziekte genaamd de ziekte van Hashimoto en dat voeding en leefstijl belangrijke factoren zijn in het verminderen van klachten bij auto-immuunziektes. Zou ik mijn leven dan toch nog terugkrijgen?

De ziekte van Hashimoto

Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen ongewilde indringers, zoals een bacterie of virus en ruimt zieke en dode cellen op. Bij een auto-immuunziekte lijkt er iets verkeerd te gaan. Ook gezonde cellen worden aangevallen en opgeruimd. Bij de ziekte van Hashimoto valt het immuunsysteem onderdelen van de schildklier aan, waardoor deze beschadigd raakt en steeds minder schildklierhormoon kan produceren met een trage schildklier als gevolg.

Alhoewel de hormoontekorten met medicatie kunnen worden aangevuld, wordt de oorzaak van de aanvallen niet weggenomen. Dit verklaarde het feit dat ik steeds een beetje meer medicatie nodig had om me oké te voelen.

Een simpele bloedtest bevestigde vervolgens mijn vermoeden: ook ik had de ziekte van Hashimoto. In de jaren die volgden paste ik mijn voeding en leefstijl aan en langzaam maar zeker kwam mijn energie terug. Waarom had niemand mij dit verteld? Ik besloot alles te gaan leren over dit onderwerp en al deze kennis in begrijpelijk taal te delen met mijn lotgenoten.

Restklachten

Naar mijn mening heeft leefstijlgeneeskunde veel invloed op auto-immuunziekten en dus ook op de ziekte van Hashimoto. Door aanpassing van voeding en leefstijl heeft de patiënt naast het slikken van medicatie dus zelf ook de mogelijkheid om restklachten te verminderen. Een eerste stap daarin is het stellen van de volledige diagnose Hashimoto gevolgd door informatie over leefstijlinterventies die helpend zijn bij Hashimoto, zoals voedingsadviezen, voldoende ontspanning en beweging, goede slaap, zingeving en stressreductie.

Wat ik jammer vind is dat de huidige richtlijnen voor behandeling van een trage schildklier geen ruimte of aandacht bieden voor de auto-immuuncomponent van de aandoening en de mogelijkheden voor leefstijlgeneeskunde. Dit moet veranderen en daarom heb ik een stichting opgericht, waarin we deze doelstelling benaderen vanuit de kant van de huisarts, de endocrinoloog, de complementair therapeut en de patiënt. Samen zetten wij ons in voor meer bekendheid voor deze aandoening met een focus op vroegtijdige diagnose en heldere voorlichting.

Ik had 15 jaar geleden niet kunnen denken, dat ik mijn energieke leven weer terug zou vinden en dat ik van zoveel betekenis voor anderen kan zijn. Mijn gezondheid keerde terug bij mijn tweede diagnose en dit gun ik anderen ook.”