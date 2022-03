’Ik was opgelucht toen het een miskraam bleek te zijn...’

Ken je dat gevoel? Dat je gelukkig en compleet bent? Ik ben een vrouw van 34 en heb een dochter van 6, een zoontje van 2, een superleuke baan en een leuke woning. Vorig jaar zijn mijn man en ik getrouwd op een tropisch eiland. Met andere woorden: het leven gaat me goed.

Na mijn zoontje wist ik al dat ik niet meer zwanger wilde worden. Ik ben zelf niet zo dol op zwanger zijn en ben ook geen type voor te veel jonge kinderen om mij heen; er zit niet voor niets vier jaar tussen mijn twee kinderen.

Sterilisatie

Vlak na de geboorte van mijn zoon ging ik voor een sterilisatie naar de huisarts, maar na goed overleg ging ik uiteindelijk met een spiraal weg. Als dit niks voor mij zou zijn, dan kon ik alsnog voor de sterilisatie gaan. De spiraal beviel goed en het leven ging gewoon verder.

Totdat ik op een gegeven moment niet ongesteld werd, wat ik erg vreemd vond, aangezien ik een zeer regelmatige cyclus heb. Een zwangerschap was in mijn ogen onmogelijk, maar uiteindelijk heb ik toch maar een test gehaald. En ja hoor, die was positief.

Spiraal

Op dat moment stortte mijn wereld in. Mijn huis is leuk maar, daar past geen derde kind in. In mijn auto evenmin. Verder heb ik na mijn tweede kind een jaar verlof genomen. Dit was heel bijzonder, maar ik zie mezelf niet weer maanden thuis zitten om voor kinderen te zorgen. Ik geniet zo van mijn werk, en ook van mijn vrije tijd trouwens.

Ik was in balans, maar na dit ’heuglijke nieuws’ stortte ik in. Zelf ben ik tegen abortus, al was het op dat moment wel een verleidelijke optie. De volgende dag ging ik naar de huisarts en ook zij was verbaasd, want zij had die spiraal geplaatst. Wat voor beslissing ik ook zou maken omtrent de zwangerschap, de spiraal moest er hoe dan ook uit. Maar toen ze hem eruit wilde halen, bleek mijn spiraal er niet meer te zitten. Ik was ’m gewoon verloren!

Röntgenfoto

Ik belandde in de medische molen. Was hij in mijn buikholte verdwenen of ben ik hem vaginaal verloren? Vanwege de zwangerschap mocht ik geen röntgenfoto en tijdens de echo was er ook nog niks te zien. De bloed- en urinetest benadrukte nog eens dat ik zwanger was.

Ik had me er al bij neergelegd dat ik mama van een derde zou worden. Blij was ik niet, maar ik bedacht me dat ik vast een keer blij zou worden. Toen gebeurde het: na vijf dagen begon ik te vloeien. Ik kon voor de vierde keer die week terug naar de gynaecoloog en zij bevestigde wat ik al dacht; ik had een miskraam gekregen.

Geen afscheid

Wat was ik opgelucht! Mijn leven stond vijf dagen lang op z’n kop en nu zou het eindelijk weer normaal worden. Gelukkig heb ik nooit een hartje zien kloppen, dus verdriet was er niet. Ik heb geen afscheid hoeven te nemen. Nu was het gewoon een verlate menstruatie.

Nadat het duidelijk was dat ik een miskraam had gehad, mocht ik meteen een röntgenfoto laten maken om te achterhalen waar de spiraal was gebleven. Maar opnieuw zagen ze niets. Twee maanden later heb ik me laten steriliseren. Die ingreep viel lichamelijk tegen, maar het was mij meer dan waard. Ik ben gelukkig met mijn gezinnetje en voor mij geen baby meer. Eind goed, al goed!