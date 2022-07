Daghoroscoop 15 juli - Agressief gedrag van buren kan je dag verpesten, Ram!

VANDAAG JARIG

Liefde kan hoogtepunten bereiken en afspraken kunnen je veelvuldig in vuur en vlam zetten. Heb je al een relatie dan kun je samen veel mensen leren kennen van diverse pluimage. Vooral op financieel gebied zal je dat geen windeieren leggen. Over je carrière hoef je je niet druk maken.

RAM

Agressief gedrag van buren of een collega kan je dag verpesten. Probeer ze op het andere been te zetten door zo hoffelijk mogelijk te reageren. Wees op je hoede voor iemand die over jouw hoofd probeert carrière wil maken.

STIER

Er kan veel van je worden geëist dat niet de moeite waard is om je voor in te spannen. Maak je niet dik; een vrolijke reactie is de beste. Zeg geen afspraken met familie af; men rekent op je. Je originaliteit bezorgt je bewonderaars.

TWEELINGEN

Je kunt het je vandaag erg aantrekken wat anderen zeggen en doen. Raak in je eigen belang (en in dat van anderen) niet bij problemen betrokken. Je wordt een lastig financieel dilemma de baas als je het anders aanpakt.

KREEFT

Gezamenlijke financiële problemen kunnen voor hoofdpijn zorgen. Bedenk een ontsnappingsplan als je het beheer van je geld uit handen moet geven. Schakel een expert in als bepaalde clausules onduidelijk zijn.

LEEUW

Activiteiten achter de schermen kunnen tot verwarring leiden. Je voelt dat er iets gaat veranderen maar je weet niet wat. Vragen blijven onbeantwoord en waardering voor een prestatie blijft uit. Ga eerder naar huis en spreek af met vrienden.

MAAGD

Als je naar meer leven in de brouwerij verlangt zul je zelf in actie moeten komen en anderen trachten mee te krijgen. Stel je enthousiast op, maar ook realistisch en houd je aan beloften. Er kan iets bijzonders worden geopenbaard.

WEEGSCHAAL

Toon je liever bereid bronnen en ideeën te delen dan naar onafhankelijkheid te streven. Probeer niet meer te bereiken dan haalbaar is. Als je je ambitieus opstelt kan dat je worden kwalijk genomen. Verdiep je in filosofie.

SCHORPIOEN

Achter elke wolk schuilt de zon; van hetgeen nu een enorm probleem lijkt zal weinig overblijven. Baanverlies kan je bijvoorbeeld verlossen van allerlei plichten, waardoor je zaken kunt veranderen waaronder je nu gebukt gaat.

BOOGSCHUTTER

Leg je carrière eens onder de loep en vraag je af of wat je doet, is wat je altijd wilde. Zo ja, stort je er dan helemaal op, zo nee, verzet dan zo snel mogelijk de bakens. Naarmate je werk origineler is zul je succesvoller zijn.

STEENBOK

Controleer tweemaal of je huis goed afgesloten is als je met vakantie gaat. Leg je niet vast op een uur van vertrek of routeplan; luister naar verkeersinformatie. Blijft je thuis, vraag dan weer eens de buren op de koffie.

WATERMAN

Herinner jezelf eraan dat het onmogelijk is het anderen steeds naar de zin te maken. Niemand mag meer van je verlangen dan dat jij je best doet. Stop met een ongezonde gewoonte en word niet wanhopig als het niet meteen lukt.

VISSEN

Het wordt een gezellige dag als je er op uit trekt. Alleenstaanden kunnen iemand tegenkomen met wie ze meteen naar een onbewoond eiland willen. Aanvaard een uitnodiging maar blijf niet zitten met de rekening.

