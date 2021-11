’De band met mijn vriendinnen staat onder druk door de QR-code’

’Ping’. Dit is inmiddels het vijfde appje dat mijn vriendin W. stuurt. Weer een bericht met een filmpje van een of ander vage Belgisch Youtube-account. En hiervoor een bericht met de kop ’Hugo de Jonge liegt’ dat van een nieuwssite komt waar ik nog nooit van gehoord heb. Ik open ze maar niet meer, want het irriteert me mateloos.

Mijn vriendin is namelijk tegen het verplicht vaccineren en grijpt iedere gelegenheid aan om mij, en ook haar andere vriendinnen, daarvan te willen overtuigen. Zelf heb ik wél gekozen om het vaccin te nemen. Ik was er namelijk helemaal niet zo zeker van dat ik fluitend door een eventuele besmetting zou fietsen. Een kennis uit het dorp is zeven maanden na haar besmetting nóg aan het revalideren. Ze is drieënveertig, normaal postuur en liep wekelijks minimaal drie keer vijf kilometer.

Op papier in ieder geval fitter dan ik. En toch belandde ze in het ziekenhuis toen corona haar geveld had. Ik wilde me liever goed beschermen en liet me daarom inenten. Weet ik veel hoe mijn lichaam reageert. Ik zou zomaar ondersteboven aan de beademing kunnen komen te liggen en daar worden mijn drie kinderen ook niet beter van. Zelf trek ik overigens wel de streep bij mijn kinderen. De oudste is veertien en ik vind het onnodig dat zij zich laten vaccineren. Daar mogen ze op hun achttiende zelf over beslissen als het dan nog steeds allemaal aan de orde is.

Wattenstaaf in hersenkwap

Maar even terugkomend op vriendin W. Sinds de nieuwe maatregelen moet zij zich laten testen als ze naar de sportschool wil. Ze is furieus want ze wil zich niet verplicht voelen om ’die wattenstaaf tot diep in haar hersenkwab te laten rammen’, zoals ze dat zelf zegt. Ergens begrijp ik haar. Want ook ik herinner me de uitspraken van de Jonge dat het nooit zo zou zijn dat mensen uitgesloten zouden worden als ze besloten niet te vaccineren. Daar zijn ze dus wel op teruggekomen en dat voelt oneerlijk. Maar ik kan me veel makkelijker neerleggen bij dat wat er nu gebeurt. Het is zoals het is, en ik vertrouw er maar op dat iemand gaat inzien dat we niet allemaal honderdtwintig hoeven te worden en dat er meer zorgplekken moeten komen. Maar voor W. is dat niet genoeg. Zij wil mij ervan overtuigen dat zij gelijk heeft. Dat ik de barricades op moet en dat het afschuwelijk is dat zij, en met haar nog veel andere niet gevaccineerden, in deze positie worden gedrukt.

Maar ik ben helemaal niet zo activistisch. En ik raak geïrriteerd van al haar berichtjes en boosheid. Ik heb ook geen oplossing met als gevolg dat onze vriendschap onder hoogspanning staat. Zolang we het er niet over hebben, gaat het wel. Dan praten we over alle andere dingen die we ook voor corona bespraken. Maar meestal mondt het binnen drie minuten uit op een vaccinatie- of beleidsdiscussie. Samen uit eten of naar een terrasje in het herfstzonnetje zit er toch niet meer in, omdat zij geen QR-code heeft en dat is voor mij wel even lekker rustig.

Bang voor ongevaccineerden

Dan komt er ook nog bij dat ik vriendinnen heb die er weer heel anders instaan. Die zijn van mening dat ongevaccineerden ’gevaarlijk’ zijn. Een mening die ik persoonlijk nogal ondoordacht en zelfs veel te kort door de bocht vind. De enige voor wie een ongevaccineerde ’gevaarlijk’ is, als je het zo al mag noemen, is zichzelf. Als gevaccineerde ben je toch beschermd? Je wordt toch niet meer zo ziek als zonder antilichamen? Dus dat soort uitspraken vind ik ook weer onzinnig. Maar het komt er dus op neer dat mijn vriendinnengroep momenteel in een tamelijk onoplosbare impasse zit. En dat vind ik ontzettend jammer.

Gelukkig denkt mijn man er hetzelfde over als ik. En sinds we de laatste tijd toch gedwongen meer tijd samen doorbrengen, kan ik met hem gelukkig gewoon ouderwets kibbelen over dat hij het dopje op de tandpasta moet draaien...