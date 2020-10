Weekhoroscoop 43

Ram

Liefde: Binnen de relatie komt geven en nemen meer in balans. Het contact is gelijkwaardig en er is oprechte wederzijdse interesse. Jullie voelen je goed bij elkaar en vinden met het oog op alle maatregelen in de maatschappij samen jullie weg.

Financiën: Besteed extra aandacht aan facturen, kassabonnen of andere betalingen. De kans dat er iets mis gaat in jouw nadeel is aanwezig.

Werk: Kom voor jezelf op zonder uit je slof te schieten. Je kunt beter in korte duidelijke volzinnen zeggen wat je op je hart hebt dan finaal losgaan waarbij men meer aandacht besteed aan je boosheid dan aan wat je zegt.

Persoonlijk: Wees trots op wat je hebt gepresteerd zonder het direct van de daken te schreeuwen. Goede wijn behoeft geen krans.

Stier

Liefde: Dit is een fijne week om samen wat meer aan lichaamsbeweging te doen. Ga voor een rondje op de fiets of trek een paar comfortabele stappers aan voor een fikse wandeling. De gesprekken die jullie onderweg voeren zetten jullie op een positieve manier aan tot nadenken.

Financiën: De afgelopen maanden heb je enorm veel inzet getoond en hier kun je nu de vruchten van plukken. Meer inkomen is te verwachten of in elk geval hoef je minder hard te werken voor hetzelfde geld.

Werk: Houd je kritiek over bepaalde zaken nog heel even voor je. Dit is niet het moment om een en ander ter sprake te brengen. De mensen om je heen zijn wat lichtgeraakt en zullen alles direct opvatten als een persoonlijke aanval.

Persoonlijk: Geluk vind je in kleine dingen, kijk maar om je heen. Grote zaken zijn prima te vervangen door kleinere, meer waardevolle momenten.

Tweelingen

Liefde: Houd What’s App vooral waarvoor dit is bedoeld; korte en duidelijke berichtjes. Vooral online kunnen er nu gemakkelijk misverstanden ontstaan. Beter even bellen of wachten tot jullie elkaar weer zien.

Financiën: Zelfs na een flinke uitgave aan luxe artikelen of kleding die je eigenlijk niet nodig hebt maar wel super mooi vindt, kun je nog steeds prima rondkomen.

Werk: Beloof geen dingen die je niet waar kunt maken. Je hebt je handen al meer dan vol en alles wat je er nog bij krijgt gaat onbetaald ten koste van je vrije tijd. Als men bereid is je extra salaris te geven valt er natuurlijk altijd te praten.

Persoonlijk: Blijf jezelf aanpassen aan de huidige omstandigheden. Het is beter om te buigen dan te barsten.

Kreeft

Liefde: Dit wordt een week van onverwachte aantrekkingskracht en belangrijke gesprekken. Juist het plotseling weer hoog oplaaiende vuurtje is de aanleiding voor een goed gesprek over jullie gezamenlijke toekomst.

Financiën: Iemand in je omgeving heeft financieel een steuntje in de rug nodig. Waarschijnlijk gaat het om dagelijkse boodschappen of een grotere uitgave die niet langer kan wachten. Aan jou de keuze of je wilt of kunt helpen.

Werk: Het ene succes is nog niet behaald of een andere grote klus of opdracht dient zich alweer aan. Geen gebrek aan werk voor jou, Kreeft. En snel weer door, je vindt het heerlijk!

Persoonlijk: Dit is een fijne periode om weer nieuwe dingen te leren. Alles wat je nu ervaart kun je later toepassen in andere situaties.

Leeuw

Liefde: Het gaat ontzettend goed tussen jou en je partner. Zeker tot het einde van de maand zal er geen sprake zijn van ruzie, drama of andere vormen van onenigheid. Hoe fijn is dat!

Financiën: Onverwachte uitgaven of andere ongewenste situaties op financieel gebied kun je beter handelen dan je in eerste instantie denkt. Houd je hoofd koel en bekijk rustig de mogelijkheden.

Werk: Deze week kun je een project netjes afronden óf er komt juist een kink in de kabel waardoor je er noodgedwongen mee moet stoppen. Nu maar hopen op het eerste!

Persoonlijk: Hoe hoger je de lat legt, hoe minder concurrentie je zult krijgen. Waar blink je werkelijk in uit?

Maagd

Liefde: Bestel een heerlijk bezorgmenu bij jullie favoriete restaurant en dek gezellig de tafel voor twee. De sterren staan perfect om samen in alle rust even te mijmeren over jullie gezamenlijke toekomstplannen.

Financiën: Op dit moment verandert er weinig aan je financiën. Wel is dit een goed moment om nu al vooruit te denken hoe je over een poosje eventueel meer kunt gaan verdienen. Begin met het schrappen van overbodige vaste lasten zoals abonnementen waar je weinig gebruik van maakt.

Werk: Een leuke samenwerking kan wat haarscheurtjes vertonen wanneer je je door een ander gedomineerd of te kakken gezet voelt. Mogelijk heeft de ander niet eens in de gaten dat je het je zo aantrekt. Er even rustig over praten is de beste manier om het op te lossen.

Persoonlijk: Goed is goed genoeg, Maagd. Zelfs perfect kan in jouw ogen zelfs nog beter. Probeer jezelf niet onnodig te vermoeien.

Weegschaal

Liefde: Je wordt behoorlijk nagekeken op straat en niet alleen door je geliefde. Je straalt en ziet er werkelijk stunning uit met je nieuwe kleding, schoenen en/of kapsel. Gelukkig ben je je hier zelf ook van bewust. Staat je prachtig, dat zelfvertrouwen!

Financiën: Het is nu beter om je te concentreren op de dingen die wel goed gaan als de dingen waarmee het wat minder positief gesteld is. Onderneem actie in situaties je zelf in de hand hebt en laat de zaken waar je geen invloed op hebt even voor wat ze zijn.

Werk: Dit is niet het moment om op zoek te gaan naar een nieuwe collega of fijne compagnon. Laat het even los en richt je op iets anders. Grote kans dat de juiste kandidaat zich binnen nu en een maand vanzelf aandient.

Persoonlijk: Een glimlach en een vriendelijk woord stemt niet alleen andere positief, het geeft je zelf ook een goed gevoel. Hoe leuk is het als iemand blij van je wordt?

Schorpioen

Liefde: De antwoorden op je vragen krijg je nu vooral door jezelf even terug te trekken en even rustig over de dingen na te denken. Misschien heb je al lang in de gaten hoe het zit maar bevalt het antwoord je niet? Heb je werkelijk iets nodig van je partner, vraag er dan gewoon om.

Financiën: Heb je nog geld van iemand tegoed, hoef je niet te verwachten dat je dit deze week terug krijgt. Vriendelijk vragen helpt helaas niet en boos worden werkt al helemaal averechts.

Werk: De samenwerking met je collega’s of met één specifieke zakenpartner is optimaal. Jullie brengen het beste in elkaar naar boven. Ben je nog op zoek naar iemand om mee samen te werken, heb je tot half november meer kans om de juiste persoon te vinden.

Persoonlijk: Neem gerust je tijd om tot een besluit te komen. Voor wie zou je je moeten haasten?

Boogschutter

Liefde: Ondanks je het een en ander mist gezien de huidige situatie in de maatschappij is het fijn om samen op zoek te gaan naar alternatieven. Met een beetje creativiteit en aanpassingsvermogen wordt het al met al nog best gezellig.

Financiën: Maak kleine tegenslagen op financieel gebied niet groter dan ze zijn. Eigenlijk is het best te overzien, het kan altijd erger.

Werk: Hoogste tijd om je werkplek weer eens kritisch te bekijken en onder handen te nemen. Welke overbodige prullen liggen er om je heen, waardoor raak je onnodig afgeleid en wat is nodig aan vervanging toe? En… hoe schoon is het er eigenlijk écht?

Persoonlijk: Naar wie ga je als je werkelijk een eerlijk antwoord wilt of hulp nodig hebt bij het oplossen van een probleem? Geef diegene deze week wat extra aandacht. Hoe gaat het werkelijk met hem of haar?

Steenbok

Liefde: Je hang naar luxe neemt toe deze week waardoor het niet ondenkbaar is dat je je geliefde verrast met een iets te duur cadeau of hem of haar trakteert op een exclusief diner voor twee dat je zelf hebt bereid of door iemand hebt laten bereiden.

Financiën: Geld mag rollen maar niet te uitbundig en zeker ook niet alle kanten op. Probeer je uitgaven binnen de perken te houden en te genieten met mate.

Werk: Speel niet voor eigen rechter. Als er werkelijk iets speelt wat je niet kunt loslaten, zoek het dan hogerop en leg je probleem voor aan iemand die je hier ook echt bij kan helpen.

Persoonlijk: Trek je eigen plan op een manier dat de ander denkt dat het zijn idee was. Het is de weg van de minste weerstand en houdt iedereen tevreden.

Waterman

Liefde: Als je het idee had dat je de laatste tijd veel energie in de relatie hebt moeten steken, ervaar je nu dat de dingen weer meer vanzelf gaan. Er is meer sprake van wederzijds begrip en de sfeer thuis fijn en ontspannen.

Financiën: Op financieel gebied doe je het prima. Je hebt alles goed onder controle en houdt genoeg overzicht om je niet te laten verrassen door onverwachte rekeningen.

Werk: Neem de dingen niet al te persoonlijk op. Sommige mensen weten helaas niet zo goed ‘waar ze staan moeten’ en wat ze wel of niet zomaar kunnen zeggen. Besteed er maar geen aandacht aan, zonde van je tijd en energie.

Persoonlijk: Maak de dingen makkelijk voor jezelf. Waarom zou je het jezelf überhaupt onnodig moeilijk willen maken?

Vissen

Liefde: Er moeten een aantal dingen thuis echt anders, Vis. Of het nu gaat om de financiën, het huishouden, maak van je hart geen moordkuil. Zeg wat je dwars zit en ga samen op zoek naar een effectieve oplossing.

Financiën: Ondanks er sprake is van meer inkomen houd je er helaas weinig aan over. Extra kostenposten en achterstallige rekeningen gooien flink wat roet in het eten.

Werk: Waar je aan de ene kant minder reguliere klussen krijgt, krijg je er aan de andere kant juist nieuwe taken bij. Er is een verandering gaande op je werk waar je zeker niet ontevreden over bent. Hoewel het even wennen is, is het eigenlijk best oké.

Persoonlijk: Bedenk je even voor je er zomaar iets uit flapt. Sommige opmerkingen worden niet als bijzonder prettig ervaren.