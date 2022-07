Lekker van de barbecue: Smoked cream cheese met gegrilde ananas-peperrelish

Benodigdheden Smoked cream cheese met gegrilde ananas-peperrelish

(Voor 4-6 personen)

600 g roomkaas (mon chou of Philadelphia)

3 el barbecuekruiden

Voor de relish:

½ ananas, geschild

1 el boter

1 rode ui, gesnipperd

1 jalapeñopeper, fijngehakt

¼ habaneropeper, fijngehakt

1 verse rode peper, fijngehakt

2 pimentkorrels

2 steranijs

2 el stemgember, fijngehakt

2 el donkerbruine basterdsuiker

zout en versgemalen zwarte peper naar smaak

Verder nodig:

barbecue met deksel voor direct grillen of smoker

rookhoutplank

2 à 3 kersenrookhoutchunks (blokken rookhout van ± 5 x 5 cm)

Bereidingswijze

Stap 1

Roer de roomkaas los in een kom en vorm er een grote bal van. Leg twee lagen plasticfolie op de werkbank en leg de bal erop. Vouw de folie over de roomkaas en maak er met de handen een rechthoek van ± 2 cm dik van. Leg de roomkaas 45 minuten in de vriezer om op te stijven.

Stap 2

Bereid de barbecue voor op direct grillen en verhit tot 200 °C. Snijd de ananas in 1 cm dikke plakken en gril ze tot ze mooie grillstrepen hebben en zacht beginnen te worden. Haal de ananas van het rooster. Bouw de barbecue om naar indirect grillen en verlaag de temperatuur naar 110 °C.

Stap 3

Verhit ondertussen de boter in een steelpan en fruit hierin de rode ui, fijngehakte pepers, pimentkorrels en steranijs aan. Snijd de ananas in blokjes en voeg ze toe, samen met de stemgember, bruine basterdsuiker, zout en versgemalen zwarte peper naar smaak. Verhit tot de suiker is opgelost en licht karamelliseert. Zet opzij.

Stap 4

Haal de roomkaas uit de vriezer, verwijder de plasticfolie en leg de plak op een rookplank. Bestrooi met de barbecuekruiden en maak met een mesje kruislings ondiepe snedes in de roomkaas. Voeg het rookhout toe aan de gloeiende kolen en leg de rookplank met de roomkaas in de barbecue. Rook ± 2 uur tot de roomkaas de rook goed heeft kunnen opnemen en de korst mooi van kleur is. Schep de lauwwarme gegrilde ananas-peperrelish over de gerookte roomkaas en serveer met crackers.

Meer van de barbecue maken? Deze heerlijke garnalen van de barbecue zijn altijd een succes op tafel! Liever iets met vlees? Wat dacht je van deze great balls of fire! Met barbecuesaus en ontbijtspek.

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.