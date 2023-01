Pauline Wingelaar: ‘Ik schaam me bijna nooit’

Pauline Wingelaar ken je misschien als de grappige blondine uit Gooise meisjes en inmiddels ook uit Gooise moeders. Op televisie is ze meestal de blijheid zelve, maar ze kende ook diep verdriet toen haar dochtertje Belle recent overleed door een vroeggeboorte. Hoe het nu gaat en hoe ze denkt over een eventuele volgende zwangerschap, lees je in dit nummer.

Verder staat dit nummer in het teken van de centen. Over er veel van hebben of juist heel weinig. Hoe je het beste wat geld overhoudt aan het einde van de maand leer je van financieel journalist Marlou Visser.

Of de verkoopster van peperdure auto’s zelf ook in een dikke wagen rijdt, of dat de personal shopper van de rijken zelf ook € 10.000,- uitgeeft bij Dior, lees je in de reportage Werken in Weelde. De andere kant van de medaille belichten we ook. Vijf vrouwen vertellen eerlijk hoe het is om alle dubbeltjes om te moeten draaien.

Dan hebben we nog het openhartige verhaal van Harmina die ontdekte dat haar zoon Hessel bijna € 10.000,- had vergokt. Samen met hem en vriendin Kelly vertellen ze er alles over.

En verder staan er weer heerlijke columns van Jelka van Houten, Bastiaan Ragas en Annemarie van Gaal in. Maar ook de horoscoop, puzzel, beautytest, winterse mode, een reisverhaal en nog veel meer!

Haal de VROUW Glossy in huis voor € 7,29 of neem hier een driejarig abonnement zodat je maar € 3,- per nummer betaalt!! Dat is pas besparen. VROUW Glossy abonnementen - Lees nu vanaf € 18 per 6 nummers - Officiële website

Veel leesplezier,

Team VROUW Glossy

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.