Polyamorie Files 82: Ella en Jeff gaan toch naar de parenclub

Ondergoed

Als ik met Jeff aan de bar zit, ben ik blij dat ik toch nog een soort kanten nachthemdje mee heb genomen, zodat ik niet direct in mijn ondergoed zit. De mensen om me heen zien er een stuk relaxter uit dan ik. De meeste dames zitten inderdaad in hun ondergoed en de mannen gelukkig ook. Ik zie nog geen naakt. Voorzichtig neem ik slokjes van mijn glas rode wijn, terwijl ik mijn blik verder strak op die van Jeff houd.

Jeff kijkt op zijn beurt alleen maar naar zijn handen en zegt niks. Ik denk dat hij minstens zo nerveus is als ik. „En nu?” vraag ik hem zachtjes. Hij haalt zijn schouders op. „Ja, dat weet ik ook niet precies.” Hij wil verdergaan, maar wordt onderbroken door de dame die ons net heeft ontvangen bij de ingang. „Jullie zijn hier voor het eerst toch? Ik ben Debby, volg mij maar, dan laat ik jullie even alles zien.”

Schaal condooms

Debby loopt voor ons uit een gang met gedimd licht in. Aan beide kanten van de gang zitten deuren. „Dit zijn de kamers waar je echt privé kunt gaan. Samen, of met een ander koppel, net wat je wil. Als jullie niet gestoord willen worden, moet je het bordje op de deur omdraaien, dan loopt er niemand anders naar binnen.” Ik knik en vraag of ik eens binnen mag kijken. Debby opent de deur en in de kleine kamer zie ik een groot bed en een kastje staan. Op het kastje staat een schemerlampje, een doos tissues en een schaal condooms.

„Iedereen moet het hier veilig doen,” gaat Debby verder, terwijl ze naar de schaal op het kastje knikt, „ook als paar, om verwarring te voorkomen.” Jeff en ik knikken braaf, terwijl Debby verder uitleg geeft over het gebruik van de kamer. Dat je die zo lang mag gebruiken als je wil, maar dat je voor en na gebruik altijd moet douchen in de ruimte die ze daarna aan ons wil laten zien. Zonder iets te zeggen, lopen we achter haar aan de gang in en de trap op.

Respectvol

Ze laat ons de ruimte zien waar je kunt douchen. Het lijkt een beetje op de douches bij de sauna. Donker, groot en geen deuren. Achter de douches is weer een gang, Debby loopt voor ons uit naar het einde van de gang waar een gordijn hangt. „Hierachter is de gezamenlijke ruimte, hier mag iedereen komen om te vrijen of te kijken.” Ik voel hoe de zenuwen door mijn lijf beginnen te gieren.

„De belangrijkste regel is dat we hier respectvol met elkaar omgaan. Dit betekent dat je altijd vraagt of je iemand aan mag raken en dat je altijd stopt als een ander dat aangeeft.” Bij die laatste zin kijkt Debby ons allebei lang en streng aan, alsof ze wacht op een antwoord. „Ja, natuurlijk,” mompelt Jeff. En snel knik ik instemmend. „Neem maar een kijkje hoor,” zegt Debby terwijl ze het gordijn openschuift, „er is hier nu toch nog niemand.”

Spiegels

In de grote ruimte liggen heel veel kussens op de grond. De muren en zelfs het plafond hangen vol spiegels. Aan de zijkanten staan de schalen met condooms en tissues. Ik kan een lach niet onderdrukken. Ik kan me echt niet voorstellen dat ik hier zou liggen, maar ik ben wel nieuwsgierig naar wat er hier vanavond zal gebeuren.

Na de rondleiding gaan Jeff en ik weer aan de bar zitten. Het is inmiddels wat drukker geworden en ik zie sommige stelletjes druk met elkaar praten. Als Jeff even naar het toilet is, komt er een jong stel naast me zitten. De vrouw kijkt me nieuwsgierig aan en vraagt me of ik hier voor het eerst ben. Ik voel hoe ik begin te blozen als ze zachtjes mijn arm raakt.

