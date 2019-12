Daghoroscoop 10 december

VANDAAG JARIG

Saturnus, de planeet die uw financiën beïnvloedt, heeft een sterke invloed op uw inkomen volgend jaar en dat blijft zo tot 20/12. Misschien vindt u dat zelf minder belangrijk, maar het zorgt wel voor voorspoed. Kinderen kunnen een wat rommelig jaar tegemoet zien door een verbouwing of renovatie.

RAM

Uw financiële vooruitzichten zijn goed. Informatie zal uw vertrouwen bevestigen dat alles volgens plan verloopt. Er kunnen echter vliegjes in de soep drijven waardoor u plannen moet aanpassen om te voldoen aan de wensen van dierbaren.

STIER

U kunt het gevoel hebben aan de rand van een vulkaan te leven en in beslag worden genomen door een impulsieve stemming. Emoties nemen toe en die kunnen bij een ander tot jaloezie leiden. Stel diegene meteen op z’n gemak.

TWEELINGEN

Vernieuwend denken komt uw baan ten goede maar onrust kan uw vooruitgang blokkeren. Richt uw aandacht op hetgeen u onder handen hebt. Zorg voor feedback, ga naar een bijeenkomst en praat met uw financieel adviseur.

KREEFT

Laat veiligheid voor alles gaan op deze drukke en gevaarvolle dag. Vergaderingen kunnen chaotisch verlopen en iemand kan trachten de zaken naar zijn hand te zetten, of te veel mensen zijn bevoegd om besluiten te nemen. Trek u terug.

LEEUW

Een verzoek kan worden ingewilligd waardoor u uw weg kunt gaan zoeken in een speciale cursus of training. In weerwil van een selectieproces kunt u opgenomen worden op de shortlist. Leid opstandigheid in veilige banen. Kom tot rust.

MAAGD

Een situatie kan u dwingen uw ideeën en doelen bij te stellen. Windt u er niet over op. U kunt winst boeken uit een verlies als u de realiteit accepteert. Aan een romance kan een eind komen door vertrek naar een verre bestemming.

WEEGSCHAAL

Onrust kan uw productiviteit beïnvloeden tenzij u een flinke dosis afwisseling aan uw routine toevoegt. Uw ideeën zijn origineel en dat kan leiden tot experimenten met alternatieve methodes om uw taken efficiënter te verrichten.

SCHORPIOEN

De komende feestdagen kunnen een aanslag zijn op uw vrije tijd en de winkels afstropen op zoek naar leuke cadeaus kan frustrerend zijn. Het realiseren van een bijeenkomst kan moeilijker zijn dan verwacht. Tracht geduld op te brengen.

BOOGSCHUTTER

Uw avontuurlijke en spontane instelling is een garantie voor uw populariteit onder collega’s, maar houd er rekening mee dat zij misschien niet gediend zijn van extreme strategieën. Experimenteer met een hobby.

STEENBOK

Schommelingen in uw energieniveau kunnen te maken hebben met een gebrekkig dieet. Raadpleeg een arts of diëtiste om evenwicht te brengen in uw maaltijden en die aan te vullen met datgene waaraan een gebrek is ontstaan.

WATERMAN

Begin de dag met het afmaken van achterstallig werk. Uw snelle geest en vlotte babbel stellen u in staat om in elk gezelschap uw mannetje te staan. Met de juiste informatie kunt u ideeën omzetten in werkzame plannen.

VISSEN

Progressieve ideeën kunnen uw geest rijp maken voor nieuwe zakelijke mogelijkheden. Uw wens vooruit te komen kan u er echter toe verleiden de waarheid wat op te rekken teneinde indruk te maken. Overdrijf het niet.

