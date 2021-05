’Tijd voor koekjes met regenboogspikkels: dit soort intolerantie pik ik niet!’

Inmiddels is hij 27, gelukkig met de liefde van zijn leven en ik ben dolblij dat we in het tolerante Nederland wonen, waarin anderen het ook helemaal prima vinden dat mijn zoon en zijn lief het zo leuk samen hebben. Althans, dat dacht ik.

Doodzonde

Natuurlijk leef ik niet onder een steen. Ik weet echt wel dat er religieuze groeperingen zijn die vinden dat homoseksualiteit een doodzonde is. Dat is dezelfde groep die vindt dat 12-jarige verkrachte meisjes gewoon moeder moeten worden en dat corona, kanker en ander levensbedreigende aandoeningen niet moeten worden behandeld, omdat je lot in de handen van God dient te liggen. Soit. Je kan nou eenmaal niet iedereen serieus nemen. En het gaat om een verwaarloosbaar klein clubje toch? Te vergelijken met de mensen die geloven dat kabouters echt bestaan en dat graancirkels worden veroorzaakt door de rotoren van rondvliegende ufo’s. Gewoon lekker laten wauwelen en vooral geen woorden aan vuil maken.

Bekijk ook: Make Up Your Mind krijgt vervolg

Emancipatie

Misschien ben ik wel een beetje naïef. Misschien wil ik de waarheid wel niet onder ogen zien. Want die bleek ineens veel heftiger dan ik ooit had gedacht toen ie me recht in mijn gezicht sloeg: homoseksualiteit is namelijk veel minder geaccepteerd dan ik dacht. Alleen al het feit dat er programma’s nodig zijn als Make Up Your Mind spreekt boekdelen. In een wereld waarin niemand er meer van opkijkt dat hij houdt van hem en zij van haar, zou zo’n show helemaal niet meer nodig moeten zijn. Laat staan dat we met z’n allen vol bewondering roepen hoe fijn het is dat er aandacht is voor de emancipatie van de lgbt-beweging.

De jurk van Nicky

Zo zou het ook geen ding moeten zijn dat Nicky Tutorials een jurk draagt tijdens de halve finale van het Songfestival met daarin de kleuren van de transgendervlag verwerkt. Het zou er verdorie helemaal niet toe moeten doen. Omdat het niet interessant is. Omdat we inmiddels in een wereld wonen waarin de seksuele geaardheid geen issue meer is. Keep on dreaming Hurkmans.

Regenboogvlag

Dochter stuurde me een nieuwsbericht door. Er is in Haarlem, waar we wonen, een regenboogvlag naar beneden gehaald en in de fik gestoken. Het viel in de categorie ’klein nieuws’. Ik lees het artikel op Haarlem 105. Het is al de tweede vlag die vernield is, maar de eigenaar laat het er niet bij zitten. Samen met de rest van de buurt, gaat ze voor iedere vlag die wordt vernield, tien nieuwe banieren ophangen. Ik moet toch nog een pakje naar het postkantoor brengen, ik rijd meteen even langs de feestwinkel. Bij mij hangt ie ook vanavond. „Waarom hang je die vlag op”, vraagt een buurvrouw. Ik leg uit wat er is gebeurd. „Ach”, zegt ze vergoelijkend. „Zijn dat niet gewoon kwajongensstreken?”

Kwajongensstreek?

Nee, dat zijn het niet. Een rotje in een openbare vuilnisbak gooien, is een kwajongensstreek. En daar kun je enorme schade mee veroorzaken, dus terecht dat je wordt gestraft als je wordt betrapt. Een fiets in de gracht gooien, is een kwajongensstreek waar je iemand enorm mee ontrieft, dus ja: boeten zal je, onverlaat (als ik je ooit vind!). Een regenboogvlag in de fik steken, is geen kwajongensstreek. Dat is een statement; een aanslag op de normen en waarden van onze maatschappij waarin we hebben afgesproken dat iedereen mag zijn wie hij of zij wil zolang een ander er niet mee wordt gekwetst.

De buurvrouw geeft me gelijk. Zij gaat ook een vlag hijsen, belooft ze. En zo gaat ook mijn straat ’regenboog’ kleuren. Ik hoop dat heel Haarlem volgt. Niet omdat het kan, maar omdat het kennelijk nog steeds moet. Hoe jammer is dat?

Tijd voor koekjes

Gefrustreerd gooi ik een voorraad maïzena in de keukenmachine. Tijd voor koekjes met regenboogspikkels, want dit soort intolerantie; ik pik het gewoon niet. Jij wel? Nee toch zeker. Woon je in Haarlem en hang jij ook een regenboogvlag uit? Zet een foto onder deze blog op onze facebookpagina en ik kom je een zakje koekjes brengen.

Recept Maizenakoekjes

Nodig

400 g maizena

200 g zachter roomboter

200 g suiker

2 zakjes vanillesuiker

2 eieren

snuf zout

discodip

Klop de eieren met de suiker, vanillesuiker en zout romig in de keukenmachine. Voeg de boter in klontjes toe en klop tot alle suiker is opgelost. Schep de maizena in delen door het beslag en blijf goed kloppen tot je een mooi stevig deeg hebt.

Verwarm de oven voor op 175 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Besrtuif je handen met maizena en maak balletjes ter grootte van een walnoot. Leg ze met enige ruimte ertussen op de bakplaat. Doop een vork in de maizena en druk de balletjes hiermee ietsje platter. Strooi wat discodip over de koekjes en zet ze een kwartier in de oven. Het is de bedoeling dat ze wit blijven.