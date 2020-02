Daghoroscoop 8 februari

VANDAAG JARIG

Uw vooruitzichten zijn in veel opzichten positief. Uw greep op het leven en op situaties wordt steeds sterker. Financiële kansen zullen talrijk zijn als u goed oplet, en u zult ze heel gewoon gaan vinden. U boft, en het zit u mee, vaak tot verbazing van de mensen om u heen.

ZONDAG JARIG

2020 wordt een spiritueel jaar. Zorg voor een goede band met uw gesternte. U geeft graag en dat zult u blijven doen; geven is prettiger dan nemen, dat weet u maar al te goed, en doet u het nu nog niet, begin er dan mee. Zie het als een therapie die deuren opent naar het bovenaardse.

RAM

Laat u door een slecht humeur van een ander niet uit balans brengen. Blijf bij hetgeen u besloten hebt en doe wat gedaan moet worden. Reken er niet op dat u veel tijd voor uzelf zult hebben, maar kunt beter omgaan met details.

STIER

Degenen die sporten zullen genieten van applaus. Het harde werken dat u en uw coach er in gestoken hebben begint vruchten af te werpen en bezorgt u een voorsprong op de concurrentie. U kunt ook bevrediging putten uit werk voor uw gemeenschap.

TWEELINGEN

Misverstanden kunnen een wig drijven tussen uw partner en u en als er sprake is van plaagstootjes zullen die refereren aan bepaalde uitspattingen. Wat er ook is gebeurd, elkaar veroordelen is niet goed voor de relatie.

KREEFT

Denk goed na voor u een besluit neemt over een kostbare cursus of training. Aarzel niet als het een investering is in uw toekomst en uw budget kan de extra last dragen. Bedenk een alternatief als u daar niet helemaal zeker van bent.

LEEUW

Doe uw best om beloften na te komen zodat u de mensen die op u rekenen niet teleurstelt. Ook al lijkt het u onbelangrijk, anderen kunnen zich gekwetst voelen als u hen vergeet of in de steekt laat en zullen dat niet snel vergeten.

MAAGD

Uw energie kan tekort schieten en vooruit komen kan tweemaal zo lang duren als normaal. Ga vroeg aan de slag als u een gebeurtenis moet organiseren en houd er rekening mee dat u zich meer zult moeten inspannen dan u dacht.

WEEGSCHAAL

Ver van huis zijn kan tegenvallen. Beminden en vertrouwde plaatsen missen leidt tot melancholie en een gevoel van eenzaamheid. Accepteer het en probeer u te wapenen. Studenten kunnen moeite hebben met een zware opdracht.

SCHORPIOEN

Het kan een ongemakkelijk weekend worden. Mensen zijn niet altijd zoals zij op het eerste gezicht lijken. Raak niet te snel betrokken bij iemand die u nog maar kort kent. Mijd eveneens machtsspelletjes en conflicten.

BOOGSCHUTTER

Houd rekening met problemen die het gevolg kunnen zijn van gedrag of gebeurtenissen van gisteravond. Laat emoties niet de overhand krijgen. Neem de verantwoordelijkheid op u als u iets verkeerd hebt gedaan.

STEENBOK

U zult de neiging hebben liever de kop in het zand te steken dan een moeilijk besluit te nemen. Kies liever een praktische benadering. Ontspan zodat u de zaken in een reëel perspectief kunt zien. Ieder mens heeft het soms moeilijk.

WATERMAN

Wat omhoog gaat komt onvermijdelijk een keer omlaag. Als u weet met welke beperkingen u te maken hebt bespaart u zich later kopzorgen. Misschien moet u afzien van het bijwonen van een feest, maar er zijn erger dingen.

VISSEN

Zaken kunnen ernstiger lijken dan ze zijn waardoor een onbelangrijk drama u de baas kan worden. Een doel dat dichtbij leek kan u plotseling ontsnappen. U bent echter als geen ander in staat iets te redden, al is het maar uw trots.