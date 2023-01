Vrijdag de dertiende: zwarte katten en ladders hoef je niet te vermijden

Hoewel wij in Nederland collectief nuchterheid veinzen, zullen oplettende mensen merken dat in verreweg de meeste gevallen het getal 13 mist bij liftknopjes in hotels, bedrijven en kantoren. Elfde verdieping, twaalfde, hee...veertiende? De oorsprong van alle ophef rondom vrijdag de dertiende ligt in het christendom.

Verraden

Jezus werd volgens de Bijbel op een vrijdag gekruisigd. Bij het Laatste Avondmaal voor zijn kruisiging waren 13 discipelen aanwezig. De dertiende gast aan tafel was nota bene Judas, die Jezus verraadde. Vrijdag is om deze reden dus sowieso een ongeluksdag en als die samenvalt met de dertiende van de maand, zou je je dus moeten bergen!

Bij het breken van een spiegel was vroeger de pechvogel ten dode opgeschreven. Omdat - volgens een oude wijsheid - jouw ziel wordt weerspiegeld in het glas. Met de spiegel zou ook jouw ziel breken. Au! Later is dit onheil bijgesteld naar zeven jaar ongeluk. Beter... al blijft het eng als dit op vrijdag de dertiende gebeurt. Dubbel ongeluk!

Een ladder tegen de muur

Een ladder die tegen een muur staat, vormt met de vloer mee een driehoek. Een symbool van Heilige Drie-eenheid. Eronder doorlopen getuigt van respectloosheid, hetgeen zal worden bestraft! En wanneer dit gebeurt op vrijdag de dertiende ben je helemaal zuur, dat spreekt voor zich.

Toch zijn er ook mensen die bewust het getal 13 opzoeken. Juist op een vrijdag! Heksen sowieso. Maar ook in de tattooscène bijvoorbeeld, is 13 een geluksgetal. Lucky 13. Niet zelden zie je tattooliefhebbers met het getal 13 op hun lichaam.

Zwarte katten

Dit met de bedoeling dat ’Het Ongeluk’ in het voorbijgaan het getal 13 zal herkennen en er vanuit zal gaan dat de persoon in kwestie zijn portie bad luck al heeft gehad. Het Kwaad zal hierop zijn weg vervolgen, op zoek naar een eventueel volgend slachtoffer. Bijgeloof is van alle tijden en zwarte katten hoef je niet te vermijden. Behalve als je een wit bankstel hebt...

