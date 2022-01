Hester over de HPV-prik: ’Natuurlijk laat je je zoon inenten’

Goed mis

„Ik twijfelde destijds geen seconde toen mijn nu 17-jarige dochter werd uitgenodigd voor een HPV-vaccinatie. Haar kans op de sluipmoordenaar onder de kankers aanzienlijk verkleinen? Natuurlijk! Toegegeven, het was even schakelen, al bij zo’n jong meisje nadenken over de mogelijke gevolgen van haar toekomstige seksleven, maar o zo belangrijk. 80 tot 90% wordt namelijk minstens eens in het leven besmet met HPV. En dat loopt veelal goed af, maar niet altijd. Als het mis is, is het goed mis.

Slapeloze nachten

Wanneer je in geval van baarmoederhalskanker klachten krijgt, heeft de ziekte vaak al flink huisgehouden. Ik ken er genoeg, (jonge) vrouwen die in hun leven te maken hebben gehad met onrustige cellen. Ook dat voorstadium van kanker is meer dan genoeg om je slapeloze nachten en doodsangst te geven. Worden alle onrustige cellen echt weggehaald? En mijn kinderwens dan? Wat als er toch iets doorwoekert of uitzaait? Je wil daar niet over na moeten denken.

Desinformatie

Ik heb me destijds kapot geërgerd aan de talloze spookverhalen van anti-vaxxers op social media. Het maakt hen niet uit hoe bewezen veilig of effectief (87% bescherming in dit geval) een vaccin is; zij geloven er gewoon niet in en gedijen er lekker op dat ongeloof te spekken met desinformatie.

Kwaadaardig ja, want statistisch gezien halen ze ongetwijfeld ergens wel iemand over niet te vaccineren die daarna kanker krijgt en óf een onnodig slopend ziekteproces moet doorlopen óf vroegtijdig komt te overlijden.

Grappig

En vanaf nu krijgen dus ook jongens de kans zich te beschermen tegen HPV-kanker. Thierry Baudet snapt daar niets van, jongens hebben immers geen baarmoeder. In een poging grappig te doen benoemt hij op Twitter dat vaccinaties ook ’inclusiever’ worden. Allereerst Tjer: aan HPV-kanker is niets grappig. Maar vergeet ook niet: Deze vorm van kanker kunnen ook mannen in de mond- en keelholte, penis én anus krijgen.

Tekst gaat verder onder tweet.

Klinkklare onzin

Het wil er bij mij niet in dat je je kind een vaccinatie onthoudt waarmee je op latere leeftijd zoveel stress, pijn en dus misschien wel een vroegtijdige dood kan voorkomen. Het vaccin is bewezen veilig, heeft amper bijwerkingen, werkt langdurig en is zoals al eerder geschreven zeer effectief.

Het vaccineren van zowel jongens als meisjes kan daarnaast bijdragen aan het creëren van groepsimmuniteit. Ik weet het; voor notoire anti-vaxxers allemaal klinkklare onzin, maar voor eenieder met een beetje verstand voldoende reden om die prik te laten zetten.

Peniskanker

Tot slot nog even voor alle mannen (en ook vrouwen) die de moeite niet nemen zich te verdiepen in de materie: steeds meer jonge mannen krijgen de diagnose peniskanker, waarbij een (gedeeltelijke) penisamputatie noodzakelijk kan zijn om een leven te redden. Sluit je ogen even een paar seconden en beeld je dat in. Gun je dat je zoon? Nee toch zeker?”