’Noem iemand die een zwangerschap afbreekt om Down geen moordenaar’

Gewoon een miskraam

Ik ben open over vrijwel alles. Zo schreef ik onder meer over de affaire die ik ooit heb gehad en zwangerschapsincontinentie, over struggles in het moederschap en over mijn drie miskramen en kinderwens die er op m’n 43ste nog steeds was. Maar toen ik in afwachting was van de uitslag van de prenatale screening, de NIPT, nu zo’n tien weken geleden besloot ik dat ik één ding niet zou delen. Áls ons kindje het syndroom down zou hebben, zouden we de zwangerschap afbreken en de reden daarvan alleen delen met de mensen waar we het meest van houden. Niet met ’de rest van Nederland’ en hun veelal keiharde oordeel. Voor hen zou het ’gewoon’ een vierde miskraam zijn.

De beste wending

Mijn angst op een afwijking kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Als je 43 bent, ben je een fossiel onder de zwangeren. De negen maanden aanloop naar je kindje zijn geen roze wolk, maar een pad vol angst, helemaal als het al drie keer mis is gegaan. Hoewel, mis… Eigenlijk juist goed. Moeder Natuur heeft haar werk gedaan en de zwangerschap, waar zeer waarschijnlijk een (ernstige) chromosoomafwijking in meespeelde, zélf afgebroken. Een verdrietige wending, maar wel de beste wending. En eentje waar wat veel vrouwen betreft beter niet zélf voor kiest, want breek je een zwangerschap af om, bijvoorbeeld het syndroom van down, word je beticht van egoïsme of een ziekelijke hang naar perfectie.

Kindermoord

Een greep uit de Facebookreacties onder het verhaal dan maar. Anita noemt de keuze van Ine en haar man schandalig. Roosje gebruikt zelfs het woord ’moordenaar’. Lies vindt het triest, haar hart huilt. Klaasjan vindt dat ze zich dood moeten schamen. Peter spreekt van kindermoord. Mel noemt Ine een hersenloos persoon. Marjolein vergelijkt hun besluit sarcastisch met speelgoed, dat je als het stuk is immers ook weggooit. En Jacqueline noemt de openhartige ouders glashard ’onmenselijk’. Let wel, het is een greep uit de meer dan 1.800 reacties. Hoe zal dit stel dat verwerkt hebben?

Leven op z’n kop

Onze prenatale screening liet geen afwijkingen zien. Ik heb gehuild toen ik dat hoorde. Want hoe had ik het afbreken van een zwangerschap kunnen verklaren als je drie keer zoveel verdriet hebt, omdat het vóór je wordt besloten? Nou, omdat ik het op voorhand écht niet had gewild binnen ons gezin, een gehandicapt kindje. Een besluit waar we samen achter stonden overigens. Ik heb twee pubers van 17 en 20. En mijn vriend en ik hebben nog een kind van 7. Down had niet alleen ons, maar ook hun leven ongevraagd volledig op z’n kop gezet.

Geen klompvoetje

En ab-so-luut: kinderen met Down zijn prachtig, ongelooflijk lief en bijzonder. Maar Down is geen chromosoomafwijking waar we licht over moeten denken. Het is geen klompvoetje. Geen griepje. Niet zelden kampen deze kinderen met een hart- of maagdarmafwijking. Ze krijgen vaker dan gemiddeld dementie op jongere leeftijd dan gemiddeld. En of de mate van verstandelijk beperkt-zijn licht, matig, ernstig of zeer ernstig is, valt van tevoren niet te zeggen. Dus of jouw kind ooit zelfstandig kan leven, weet niemand.

Dooddoener

Wij hadden het besluit niet lichtzinnig genomen. En ook niet zonder slag of stoot, want alleen al de gedachte aan het afbreken van mijn zwangerschap benam me de adem. Ieder kind was welkom, toch? Nou eerlijk: niet dus. Als ieder kind welkom was, liet ik geen NIPT uitvoeren, zoals bijna de helft van alle zwangere vrouwen doet. Dat hebben we gedaan met een heel duidelijke reden. We weten uiteraard dat je zekerheid nooit hebt. Ondanks alle goede uitslagen kan ons kindje nog steeds iets mankeren. Het kan misgaan tijdens de geboorte, maar ook nog daarna – feitelijk is het hele leven één groot risico. Dat vind ik in deze discussie alleen een dooddoener.

Hart onder de riem

Misschien laf dat ik, nu alles goed lijkt, toch durf te schrijven over het besluit dat we hadden genomen – hoewel ik zeker weet dat ook ik nu van dappere toetsenbordridders in mijn DM, mail of gewoon in het openbaar onder deze tekst verwensingen naar mijn hoofd geslingerd krijg. Dat is dan maar zo. Ik wil Ine en haar man een hart onder de riem steken. Een keuze als deze is zó persoonlijk, zó kwetsbaar en zó heftig: waarom kunnen zoveel mensen daar niet voorzichtig mee omgaan? Prachtig als jij een andere keuze had gemaakt, maar noem een ander daarom geen moordenaar of hersenloos, afgesproken?