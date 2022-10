’De negativiteit over boeren raakt ons’

Neeke

Neeke van Zwol (36) is single en moeder van twee kinderen. Ze runt een biologische boerderij op Terschelling.

Ik heb altijd met mijn vader geboerd, hij overleed in 2015, kort nadat ik de boerderij van hem had overgenomen. We waren een gangbaar bedrijf; de boerderij staat op een zandplaat en mijn vader was ervan overtuigd dat we afhankelijk waren van kunstmest om voldoende melkopbrengt te realiseren. Ik wilde graag lokaal gaan leveren. In 2016 hoorde ik dat een biologische kaasmakerij op Terschelling een leverancier zocht. Ik ben in gesprek gegaan en heb de mogelijkheden laten uitrekenen. Veel van wat ik deed, bleek al te passen bij biologisch boeren.

Onbalans

Zo heb ik een mix van koeienrassen; ze zijn robuust en sterk en geven weliswaar wat minder melk, maar zijn wel bestand tegen buiten lopen. Ook is onze 25 jaar oude grasmat opgebouwd uit gras en bloemen. Dat is sterk en goed voor de weidevogels. Ik kon extra land pachten en toen was het ineens snel geregeld. Het is mooi om met beperkte middelen te werken. De natuur regelt zoveel zelf; onze bemoeienis zorgt eigenlijk vooral voor onbalans. Biologisch boeren moet echt bij je passen. Als een van mijn koeien uierontsteking lijkt te hebben, melk ik goed uit en smeer ik de uiers in met een soort tijgerbalsem. Vaak heb je dan geen antibiotica nodig. Zo werken wordt lastig als je 120 koeien hebt, maar ik heb er slechts 60. Mijn streefgetal is 40; als ik het daarmee kan verdienen, ben ik blij. Een boerderij is een gezinsbedrijf. Of je nou biologisch of gangbaar boert. Het moet geen fabriek worden met tien medewerkers en een manager."

José

José Welhuis (46) is boerin. Ze is getrouwd en moeder van drie kinderen. Met haar gezin runt ze een gangbare boerderij in Wapse.

Ik kwam Robert in 2001 tegen in een discotheek. Ik werkte op dat moment in de keuken in een tbs-kliniek en had niet gedacht dat ik ooit boerin zou worden. We doen het nu samen. Wij gebruiken koeienmest en kunstmest om onze gewassen te laten groeien. Als onze dieren ziek zijn, behandelen we ze met antibiotica indien nodig. Die medicijnen komen overigens niet in de melk, wat veel mensen denken. Dat wordt streng gecontroleerd. Als je te snel weer gaat leveren, kun je een dikke boete krijgen. We hebben 170 koeien, die 160 dagen per jaar 6 uur per dag buiten komen. We hebben drie melkrobots, waar ze 24 uur per dag zelf in kunnen lopen. Robert kent alle koeien op nummer, ik niet. Wel heb ik twee lievelingskoeien; een heel mooie qua kleur en een koe die zich altijd even laat knuffelen, Dina.

Negativiteit

De negativiteit over boeren raakt ons en ik maak me ook zeker zorgen over ons voortbestaan. Robert ligt er soms wakker van. Alle vorige generaties waren boer. Dit is geen werk, dit is passie. Mogelijk moeten we met 54% reduceren. Onze zoon wil het bedrijf overnemen; hoe gaat zijn toekomst eruitzien? Hij start binnenkort met zijn stage op een bioboerderij. Voor hem is het heel interessant om te kijken wat het verschil is tussen biologisch en gangbaar boeren. Robert en ik hebben nooit overwogen de overstap te maken. Dit past bij ons. Wij zijn goed voor onze dieren en dat merk je doordat de dieren goed zijn voor ons; ze zitten goed in hun vel en produceren volop melk."

