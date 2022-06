Daghoroscoop 10 juni - Een romance kan ontluiken, Waterman!

VANDAAG JARIG

Gezien het belang van je partner en vrienden in je leven is het succes in jouw carrière dit jaar vooral te vinden in de sociale sector. Zorg dat je er voor hen bent. Op liefdesgebied staat jouw horoscoop gunstig afgesteld en geeft een periode aan waarin je liefste wensen in vervulling kunnen gaan.

RAM

Je beschikt over een goede intuïtie en die wordt vandaag nog versterkt. Probeer er je voordeel mee te doen. Luister naar een ingeving en handel er naar. Liefde speelt een grote rol in je leven, maar zet je partner niet op een voetstuk.

STIER

Als je door eenzaamheid wordt overvallen ligt dat mogelijk aan het feit dat jij je te veel afzondert. Probeer vaker over gedachten en gevoelens te praten. Een prima dag voor een zakelijke deal die wel goed onderzocht moet worden.

TWEELINGEN

De scheidslijn tussen wat van jou is en wat aan anderen toebehoort kan vandaag vaag zijn. Ruzie tussen geliefden is mogelijk, maar neem niet alle schuld op je. Elke relatie is een tweebaansweg. Blijf oplettend.

KREEFT

Er kan wat koelte sluipen in een romance, maar dat is het gevolg van een misverstand. Geen van beiden wil gekwetst worden. Wees eerlijk en bereid open te communiceren. Naarmate de dag vordert komen jullie weer nader tot elkaar.

LEEUW

Je kunt problemen krijgen die tot frustratie zullen leiden. Als je de batterijen nog niet hebt vervangen, doe het dan nu voor het tempo van jouw leven toeneemt. Een liefdesaffaire met een buitenlander kan zich snel ontwikkelen.

MAAGD

Concentreer je op ernstige zaken en belangrijke kwesties. Neem de tijd om op gang te komen zodat je op alles bent voorbereid. Studenten kunnen veel werk verzetten en kunnen veel opsteken van een oudere, meer ervaren student.

WEEGSCHAAL

Alles wijst op toenemende ambities. Je kunt op groeiende winst of salarisverhoging rekenen als je betrokken bent bij een artistieke onderneming of de schoonheidsindustrie. Controleer of je banksaldo gezond is.

SCHORPIOEN

Aan de buitenkant kan alles oké lijken terwijl er onderhuids van geheimen en verlangens sprake is. Je kunt je geremd voelen door familie-omstandigheden, maar problemen zullen verdwijnen zodat je elke confrontatie aan kunt.

BOOGSCHUTTER

Het is geen superdag, maar het goede nieuws is dat het voor velen de laatste dag van de werkweek is. Doe rustig aan, denk na en maak je geen zorgen. Neem geen overhaaste beslissingen, tenzij je zeker weet dat zij juist zijn.

STEENBOK

Doorzetten is jouw sleutel tot succes. Zakenlieden die teleurgesteld zijn moeten hun koers niet wijzigen. Winstmarges kunnen sneller veranderen dan zij voor mogelijk houden. Accepteer een aangeboden functie, ook al twijfel je.

WATERMAN

Een uitdaging stelt jouw inventiviteit op de proef, maar zal tevens jouw ervaring uitbreiden. Het zal geen moeite kosten om creatieve antwoorden te bedenken voor de vragen waarmee je te maken krijgen. Er kan een romance ontluiken.

VISSEN

Een uitdaging kan jouw benen doen trillen, maar kan je ook dwingen voor jezelf op te komen. Tegenspoed brengt soms het beste in iemand naar boven. Vrienden met een relatieprobleem kunnen je vragen te bemiddelen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!