Daghoroscoop 17 mei - Sterrenbeeld Steenbok: Durf te vragen!

Familie en beleidspersonen zien toekomst in jou en jouw financiële doelstellingen, al zul je hier of daar iets moeten aanpassen. Er lijkt sprake van een loonsverhoging of betere arbeidsvoorwaarden. In jouw privéleven kan de noodzaak ontstaan van richting te veranderen of anders te opereren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Je best doen om verloren terrein te herwinnen zou een positief resultaat moeten opleveren. Een ambitieus plan dat je op de rails hebt gezet kan eerdaags vruchten afwerpen. Breng jouw werkomgeving op orde en verwijder rommel.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Een promotie of loonsverhoging kan je dwingen na te denken wat jij verder van het leven verwacht. Misschien vertrek je naar het buitenland en moet je daarover gesprekken voeren op de werkvloer. Ideeën van vrienden kunnen jou inspireren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij kunt met onverwachte situaties en ervaringen te maken krijgen. Extra geld of verrassend nieuws zal welkom zijn. Hopelijk heeft dat betrekking op een lucratief voorstel of is iemand bereid je meer te betalen dan verwacht.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Breng wat jij wil bereiken onder woorden zodat voor jezelf duidelijker wordt wat jouw doeleinden zijn. Op het werk kun je de kans krijgen meer gezag uit te oefenen en op een persoonlijk niveau effectiever en constructiever te opereren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Hoffelijkheid is vandaag essentieel om spanning of ruzie te voorkomen. Ook als je het niet eens bent met iemands opvattingen is het wijzer te zwijgen dan er tegenin te gaan. Verander jouw eetpatroon als je niet fit bent of te dik.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Een ideale dag om jouw talenten te demonstreren; jouw creativiteit is bijna voelbaar. Een intiem gesprek met een ouder familielid kan iets onthullen van jouw familiegeschiedenis en een lijk in de kast openbaren waarover jij niets wist.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Familiezaken kunnen de aandacht vragen nu de kosmos jouw huis en huiselijke zorgen benadrukt. Je kunt ineens gemotiveerd zijn om jouw vertrekken op te knappen en jouw leefomstandigheden comfortabeler te maken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een geschikte dag om plannen voor een project uit te werken. Het zou de moeite waard kunnen zijn om verbeterde software aan te schaffen. Advies van vrienden kan daarbij waardevol zijn. Ga, als dat kan, ook naar buiten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Houd rekening met de gevoeligheden van anderen. Emoties kunnen zich vlak onder de oppervlakte bevinden. Er kan vandaag van alles gebeuren. Bereid je voor op veranderingen die het algehele beeld zullen beïnvloeden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Wees blij met een nieuwe uitdaging en duik er meteen in. Wees charmant en aarzel niet datgene te vragen wat jij wil. Een gesprek kan een indruk ten goede of ten kwade op je maken maar ook een win-win situatie opleveren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Het kan moeite kosten om in jouw drukke leven een moment van contemplatie in te passen, maar een paar dagen vrij nemen zou een fantastisch pauzemoment zijn. Je hebt behoefte aan rust om lichaam en geest weer op te laden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Voorkom dat familie het gevoel krijgt dat vrienden belangrijker voor jou zijn dan zij. Een zakelijk voorstel kan afhankelijk zijn van fondsen via een herfinanciering van jouw huis. Sta klaar voor een frisse start; jouw partner zal je steunen.

