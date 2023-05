Praat mee: Zijn gezondheidswaarschuwingen op alcohol een goed idee?

De Telegraaf meldt dat Ierland naar eigen zeggen het eerste land ter wereld wordt met uitgebreide gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten. Vanaf 22 mei 2026 zullen er op etiketten van bijvoorbeeld sterke dranken en wijnflessen teksten als ’alcoholgebruik leidt tot leverziekte’ en ’er is een direct verband tussen alcohol en fatale kankersoorten’ te lezen zijn. Ook wordt er op de verpakkingen verwezen naar een website met informatie over de invloed van alcohol op de gezondheid. „Ik kijk ernaar uit dat andere landen ons voorbeeld volgen”, liet de Ierse gezondheidsminister Stephen Donnelly weten.

Doorbraak

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat er elk jaar 3 miljoen sterfgevallen toe te schrijven zijn aan schadelijk alcoholgebruik. Toch blijkt uit jaarlijkse gezondheidsenquêtes dat veel Ieren zich niet bewust zijn van de risico’s van hun alcoholconsumptie. Daarom hoopt de Ierse regering dat consumenten dankzij de nieuwe etiketten meer weloverwogen beslissingen gaan maken.

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is groot voorstander van de maatregel. Hij spreekt van een doorbraak, maar is bang dat onze regering niet snel volgt. „Nederland is niet vooruitlopend op dit gebied.” Volgens hem is het echter alsnog een „enorme stimulans” om de strijd voor een strenger alcoholbeleid voort te zetten.

Invloed

Deze maatregel doet denken aan de afschrikwekkende foto’s op sigarettenpakjes, welke sinds 2016 verplicht zijn. De regering hoopte hiermee het aantal rokers in Nederland in te dammen. Volgens onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid maken de grafische waarschuwingen echter veel minder indruk dan vooraf werd gedacht. Waar in mei 2016 nog 21 procent van de onderzochte rokers verwachtte dat de foto’s afschrikwekkend zouden werken, was dat één jaar later nog maar 9 procent.

Praat mee

Reacties op Twitter

