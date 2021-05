Wat te doen als je bang bent alleen te blijven en het eenzame gevoel de overhand neemt?

„De meeste singles hebben af en toe gedachten of angsten over het alleen blijven, maar dat ebt vaak binnen enkele dagen weer weg”, aldus Van Gils. „Wanneer deze angst niet wegebt en je langer dan 6 maanden last hebt van deze angst in het dagelijks leven, dan spreek je van anuptafobie. De specifieke angst om alleen te blijven.”

Herkennen

Volgens Van Gils is het grootste herkenningspunt als je het gevoel van eenzaamheid niet meer los kunt laten. „Je bent er dan hele dagen mee bezig en het blijft maar door je hoofd spoken. Je wordt dan beperkt in het dagelijks leven. Op een gegeven moment krijgt het een negatief effect op je slaappatroon. Je komt steeds moeilijker in slaap of je wordt juist vroeg wakker. Zodra je wakker wordt ga je direct piekeren en krijg je angstgedachtes en daardoor kom je niet meer goed in slaap. Je komt in een cirkel van vermoeidheid en aanhoudende angst, waar je over het algemeen moeilijk zelf uitkomt.”

De rest van de uitingen is gelijk aan de klachten bij angst in het algemeen, zegt Van Gils. „Er kunnen diverse symptomen voorkomen, zoals sociale situaties vermijden en distantiëren van anderen. Maar er kunnen ook lichamelijke klachten ontstaan, zoals hartkloppingen, transpireren, trillen, misselijk, hoofdpijn, gevoel dat je naar adem moet happen, paniekaanvallen etc.” Naast al deze heftige klachten kan het ook zo zijn dat je last krijgt van verminderde concentratie en een minder goed geheugen, vertelt Van Gils. De uitingen zijn wel bij ieder persoon anders, vult ze aan.

Corona

„De situatie omtrent corona maakt dat we weinig regie voelen over wat er gebeurt”, aldus Van Gils. „Mensen die al last hebben van angsten kunnen angstiger worden op het gebied van gezondheid. De coronacrisis versterkt dat gevoel alleen maar en deze mensen raken door deze situatie sneller getriggerd. Dat zorgt er weer voor dat de angst zich alleen maar blijft verhogen. Het is een cirkel die zichzelf versterkt.”

Aanpakken

Korte termijn-trucjes, zoals jezelf afleiden door te tinderen of positief denken en lekker de deur uit gaan, helpen volgens Van Gils niet om van anuptafobie af te komen. „Je moet de angst bij de kern aanpakken. Het is belangrijk dat je leert herkennen wat er gebeurt op het moment dat je wordt overspoeld door angst. Pas als je dat lukt, kun je afstand leren nemen van de angst. Dit gaat je op de lange termijn verlichting geven. Het is dan niet zo dat de angst nooit meer opkomt, maar de lading is op deze manier wel verminderd. Het allerbelangrijkste: wees je ervan bewust dat angsten niet de waarheid zijn, al voelen ze wel zo.”