Frederik Brom: Het internaat was voor mij de juiste beslissing

Frederik Brom Ⓒ Fotografie: Marcel van Driel

Vorig jaar nog was Frederik Brom (45 en getrouwd met Nienke Römer met wie hij twee dochters heeft) ’Paardenpiet’, maar dit jaar is - uiteraard door corona - alles anders. Toch zit de acteur niet stil: er komen twee films waarin hij speelt uit: Zwaar verliefd! 2 en De expeditie van Familie Vos (waarvan het scenario onder andere door zijn vrouw Nienke is geschreven). En vanavond? Dan staan er vieze rijmen op het programma.