Durf jij je buren aan te spreken op asociaal gedrag?

Met sommige geluiden zul je moeten leren leven. Als je in een flatgebouw woont, is het niet raar om af en toe muziek en gestommel te horen. Zo dik zijn de muren niet. Ook is het te verwachten dat je af en toe huilende of spelende kinderen hoort als je in de tuin zit.

Feestjes

Maar soms is de overlast tenenkrommend. Als de buren elke dag feestjes geven in de tuin (’want we kunnen nu toch niet naar een café’) of spelende kinderen jouw schutting kapot trappen, is het logisch dat je je daar flink aan gaat storen. Het kan zijn dat hun gedrag zelfs jouw nachrust - en dat van je kinderen - beïnvloedt, waardoor je thuis ook nog op elkaar loopt te mopperen.

Nu is de vraag: zeg je er wat van? Aan de ene kant heb je waarschijnlijk geen zin in ruzie met de buren. Voor je het weet escaleert het. Maar aan de andere kant word je gek van hun gedrag en vraag je je af: hoe moeilijk is het nou om een beetje rekening met elkaar te houden?

