Moeten calorieën vermeld worden op de menukaart?

Vorige week tijdens een stedentripje naar London kreeg ik zin in een milkshake. Na het halen ervan zei een vriend doodleuk dat in mijn milkshake wel 800 calorieën zaten. Hoe ik normaal intens kan genieten van een milkshake, wilde ik hem nu na iedere slok weggooien. Hetzelfde gold voor het avondeten de volgende dag. Er stond een heerlijke caesar salad op de menukaart. Hierbij kon je zelf kiezen of je er kip bij wilde of niet, en natuurlijk wilde ik dat. Totdat ik zag dat door de kip toe te voegen, de salade van 1200 calorieën naar 1600 calorieën ging. Uiteindelijk heb ik veel minder genoten van de ceasar salad (zonder kip) dan ik normaal zou doen.

Trigger

Dat je door deze calorieënwet bewuster gaat kijken naar wat je besteld blijkt wel uit mijn ervaring. Maar door alleen te letten op de calorieën ga je niet meteen gezonder eten. Voedingsdeskundige Jenna Hope vertelt aan woman and home dat gezonde vetten bijvoorbeeld meer calorieën per gram bevatten dan suikers. Hope zegt ook dat deze wet wellicht een trigger kan zijn voor mensen die een slechte relatie met eten hebben. Dit gaat dan bijvoorbeeld over mensen met een eetstoornis of eetprobleem.

Verder zijn restaurants niet verplicht om andere voedingswaarden die gerechten bevatten te vermelden. Misschien is een gerecht met heel veel calorieën juist wel voedzamer dan een ander gerecht met heel weinig calorieën. Wellicht zou het dus goed zijn om andere voedingswaarden er ook bij te vermelden, als het de bedoeling is dat mensen bewustere keuzes gaan maken over eten.

Reacties op Twitter

Zonnekoningin benoemt dat dierlijk vet essentieel is voor de gezondheid, en dat alleen calorieën tellen niet genoeg is.

Kyle is van mening dat calorieën op de menukaart wel goed zijn.

Wat vind jij ervan als er calorieën op de menukaart vermeld zijn? Zou dat ervoor zorgen dat jij bewustere keuzes maakt over eten? Of zou het een trigger voor je kunnen zijn, zodat je juist meer of minder gaat eten? Of vind je juist dat alle voedingswaarden vermeld zouden moeten zijn? Praat mee op onze Facebookpagina!

