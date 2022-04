Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Margo’s zoon (11) heeft long covid: ’Hij ziet soms letterlijk grijs van ellende’

Door Anouk de Groot

„Voor Taro is de situatie heel frustrerend. Hij kan nog steeds niet of nauwelijks naar school.” Ⓒ Eigen beeld

De meeste kinderen hebben amper last van een coronabesmetting, maar dat geldt niet voor de 11-jarige Taro. Hij is een van de honderden kinderen in Nederland die kampt met long covid, ook wel post-covidsyndroom genoemd. Hij raakte in november besmet en ondervindt hier nog steeds dagelijks de gevolgen van. Moeder Margo van den Meiracker: „Hij kan maar twee uur per dag naar school en ziet soms helemaal grijs van ellende.”