Deze dingen moet je weten over handgel

1. De functie van handgel

Desinfecterende handgel kan bacteriën, virussen en vele andere micro-organismen doden, waardoor handen worden gedesinfecteerd. Dit komt omdat het handdesinfectiemiddel ten minste 60% alcohol bevat, waardoor het celmembraan van het micro-organisme opzwelt. Het celmembraan bestaat uit vet en eiwitten en alcohol heeft een schadelijk effect op deze twee componenten.

Alcoholmoleculen slaan neer tussen vetmoleculen in het celmembraan, waardoor ze falen. Eiwitten bestaan uit lange moleculen die op een bepaalde manier vouwen. Alle vouwen zijn belangrijk voor de normale werking van eiwitten. Alcohol dringt door in moleculen en vouwt soepel, waardoor het eiwit niet meer kan functioneren.

2. Gebruik het niet te vaak

Het is belangrijk dat je een desinfecterende handgel alleen gebruikt als dit echt nodig is. Je maakt je handen het beste schoon met water en zeep. Zo kun je het effectiefst ziektewekkers verwijderen, ook van vieze of plakkerige handen. Handalcohol of -gel werkt minder goed bij vieze of plakkerige handen.

Gebruik desinfecterende handgel alleen wanneer er langere tijd geen plek is om je handen met water en zeep te wassen. In andere gevallen is het voldoende als je ervoor zorgt dat je niet met je handen in het gezicht komt en als je thuis komt meteen goed je handen met water en zeep wast.

3. Kies de juiste soort

Niet alle handgel is effectief. Als op de verpakking staat dat het desinfecterend is én er staat een toelatingsnummer op het etiket, dan is bewezen dat het ziekteverwekkers doodt. In sommige gevallen staat er op een handgel niet dat deze desinfecterend is. Het is dan niet bewezen dat het voldoende werkt tegen ziekteverwekkers zoals het nieuwe coronavirus.

Ook moet je letten op het alcoholgehalte. Net als zeep kan een handgel met een alcoholgehalte van 60% tot 80% het vetmembraan van het coronavirus oplossen. Een lager alcoholgehalte werkt niet goed. Zo kunnen dranken met een alcoholpercentage van 40%, zoals whisky en wodka, dit virus niet effectief oplossen.

Bekijk ook: Alles wat je moet weten over ontsmettingsalcohol

4. Momenten waarop je handgel moet gebruiken

In sommige gevallen heb je simpel weg geen toegang tot water en zeep en kun je niet wachten tot je thuis bent om ze te wassen. Zorg er dan voor dat je bij deze handelingen handgel gebruikt:

· nadat je een activiteit buitenshuis hebt gedaan (zoals boodschappen doen of buiten spelen)

· vóór het eten klaarmaken

· vóór het eten

· na het toiletbezoek

· na contact met dieren

· bij het verzorgen van een zieke.

5. Hoe smeer ik het het beste uit over mijn handen?

In dit filmpje laten we zien hoe je handgel effectief volledig over je handen moet verspreiden.