Daghoroscoop 9 mei

VANDAAG JARIG

Uw liefdeleven kan de laatste twee jaar ingewikkeld zijn geweest doordat twee planeten, Saturnus en Pluto, in uw horoscoop niet goed met elkaar overweg konden. Gelukkig speelt Jupiter nu een prominenter rol en die brengt een gunstiger gemoedsgesteldheid met zich mee.

ZONDAG JARIG

Op liefdesgebied lijken twee relaties het beeld te bepalen en beide zijn met hoog opgeleide mensen. Beiden kunnen buitenlanders zijn of u hebt ze in het buitenland ontmoet. De één is wat ouder en conservatiever, de ander is seksueel aantrekkelijker en sterker. U zult moeten kiezen.

RAM

Impulsieve kooplust slaat een bres in uw saldo. Een vrouwelijk familielid kan u aanmoedigen verbeteringen aan te brengen in uw leefomstandigheden. Het moment kan gekomen zijn voor interne veranderringen, andere kleuren en dito meubilair.

STIER

Houd dit weekend eens een andere routine aan dan de gebruikelijke. Een studie waaraan u begint zal positieve resultaten geven. Degenen die een examen moeten afleggen kunnen rekenen op een betere dan de doorsnee uitkomst.

TWEELINGEN

Iemand kan u ervan beschuldigen koel en afstandelijk te zijn. Vanuit uw perspectief kan de ander exuberant en irritant zijn. Naarmate er meer druk op u wordt uitgeoefend zult u er zich des te meer tegen verzetten.

KREEFT

Er kan zoveel aan de hand zijn dat u nauwelijks de tijd krijgt om één kwestie te regelen of er kondigt zich weer iets nieuws aan. Bewaar een relaxte houding, ook al bent u innerlijk nerveus, als u in het openbaar moet optreden.

LEEUW

Een rijk gevoelsleven plus het idee dat u iets hebt bereikt zal alles wat u dit weekend doet aangenaam maken. U krijgt veel voor elkaar als u er uw best voor doet. Een oude gewoonte vervangen zal u gemakkelijker afgaan dan verwacht.

MAAGD

Bekijk regels en voorschriften die u uzelf hebt opgelegd opnieuw; om vooruitgang te boeken moeten ze misschien worden afgeschaft. Zwem niet tegen de stroom in. Houd uw aandacht bij hetgeen u aan het doen bent als u de Bob bent.

WEEGSCHAAL

Ongebruikelijke informatie en stimulerende gesprekken kunnen voor een merkwaardige mix van opties zorgen. Er kan iets gevierd worden thuis of bij vrienden waarbij één bezoeker alle aandacht naar zich toetrekt.

SCHORPIOEN

Gebruik uw intuïtie en stel u aardig en begripvol op. Op samenwerking (vooral met uw partner) rust zegen. Maak geen ophef, haast u niet, toon geen wrevel – laat komen wat komt. Een huwelijk speelt een grote rol.

BOOGSCHUTTER

U zult waarschijnlijk allerlei keuzes moeten maken; een ideaal weekend voor aangename vrijetijdsbesteding. Geniet van plezierige muziek uit eigen collectie, van briljante gesprekken en sprankelende humor.

STEENBOK

Wees bereid u aan te passen aan veranderingen. Een huisgenoot of kind kan besluiten dat dit het ogenblik is om op zichzelf te gaan wonen. Een goed moment om vernieuwingen of aanpassingen in huis aan te brengen.

WATERMAN

U kunt rekenen op aangename ontmoetingen binnen diverse scenario’s. Een informeel samenzijn kan een aanvaardbare manier zijn om fitness en nabuurschap te combineren. Toon enthousiasme en een vrolijk gezicht.

VISSEN

U zou wel eens geen moment voor uzelf kunnen hebben, maar daar zult u niet mee zitten. Steeds druk bezig zijn kan echter wel voor een hoger dan redelijk stressniveau zorgen. Las af en toe een korte pauze voor uzelf in.