Daghoroscoop 4 april

VANDAAG JARIG

De kosmos heeft een aantal korte trends voor u in petto op financieel terrein. Doe de komende tijd geen grote uitgaven en neem liever geen ingrijpende financiële besluiten. Als u te maken had met een veeleisende baas of lastige klanten dan kunt u dit jaar de vruchten plukken van uw getoonde geduld.

ZONDAG JARIG

U kunt dit jaar geld verdienen met verkoop, marketing, p.r., reclame, onderwijs en schrijven. Geef uw carrière topprioriteit en werk er hard voor. U hebt geen echt makkelijk gesternte; u moet alles zelf verdienen. Hebt u een eigen zaak, dan zal deze in de ogen van het publiek steeds hoger scoren.

RAM

Contacten en uitwisselingen kunnen u bezighouden en amuseren. Ga op zoek naar vertier buitenshuis en schrijf berichten op de sociale media. Familie kan dit weekend een rol spelen en bezoekjes zullen harmonisch verlopen.

STIER

Een reis of scholingsplan kan voor hoofdpijn zorgen tot alle details tot uw tevredenheid zijn geregeld. Zorg dat uw informatie up to date is voor u een definitief besluit neemt. Gebruik uw talent goed met allerlei mensen te kunnen opschieten.

TWEELINGEN

Gun een vriend(in) die er extreme ideeën op na houdt het voordeel van de twijfel en voorkom zo een mogelijk conflict. Zet uw inlevingsvermogen in om mensen in de goede richting te leiden.

KREEFT

Uw geest is actief en u hebt zin om ideeën uit te wisselen met iedereen, ongeacht hun achtergrond of religie. Vrienden spelen een belangrijke rol in uw leven en zullen u graag ideeën aanreiken en helpen de juiste keuzes te doen.

LEEUW

Sociaal verkeer dat aan uw werk is gerelateerd kan aantrekkelijk zijn mits u niet overdrijft. Een informeel samenzijn kan problemen opleveren als het gaat om transport of technologie, maar u ook dichter tot elkaar brengen als team.

MAAGD

Aanhoudende stress kan een tol eisen van uw gezondheid. Ga er eens een hele dag op uit om opgekropte spanning te lozen en dilemma’s en drama’s te ontvluchten. Er staat u een creatieve periode te wachten; u kunt heel veel bereiken.

WEEGSCHAAL

Een goed moment om een geliefde een bijzondere boodschap te sturen. Doe dat romantisch, poëtisch of artistiek. U kunt dit weekend leuke contacten leggen, maar ook als u niets onderneemt, zal goed gezelschap fijn zijn.

SCHORPIOEN

Er kan goed nieuws zijn over een prijs waarop u uw zinnen hebt gezet of over een cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven. Een ontmoeting verloopt goed als u uw eigen charmante en natuurlijke zelf blijft.

BOOGSCHUTTER

Met gezond verstand, diplomatie of een compromis kan een langdurige ruzie nu tot ieders tevredenheid worden bijgelegd, zeker als het een onbelangrijk incident betreft. Een glimlach kan een gedenkwaardig moment inluiden.

STEENBOK

Een gunstig moment om iets aan uw uiterlijk te doen met een andere haarstijl of door nieuwe kleren te kopen. Eet minder als u last hebt van overgewicht of juist meer als er wel wat vet op de botten mag.

WATERMAN

Enthousiasme en de wetenschap dat u goed kunt presteren zal toenemen. Er staat iets definitiefs te gebeuren dat al gepland of voorbereid is. U kunt anderen verbazen door iets verbluffends te creëren of u tovert een konijn uit uw hoed.

VISSEN

Doe routinewerk al vroeg zodat u voldoende tijd hebt om u voor te bereiden op een belangrijke sociale gebeurtenis. Blijf de komende dagen op uw hoede voor een combinatie van verwarring en impulsiviteit.